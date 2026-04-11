Kikaptak a pólósaink a görögöktől a világkupán

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese korábbi csoportgyőzelmével már biztosította helyét a sorozat szuperdöntőjében, így a mostani végjáték csak a későbbi kiemelésről dönt.

A magyar csapat vasárnap 14 órától az olaszok ellen zárja a viadalt, ahonnan összesen öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Férfi világkupa, selejtező (Alexandropolisz), az 1–4. helyért, 2. forduló:

Görögország–Magyarország 16-10 (4-0, 5-3, 2-4, 5-3)

gól: Fekete, Burián, Vigvári Ve. 2-2, Jansik, Nagy Ád., Lugosi, Vigvári Vi. 1-1,

Mivel ebből a négyesből már mindegyik csapat biztosította a helyét a sorozat szuperdöntőjében, ezért kisebb téttel bírt az összecsapás, ugyanakkor a Sydneyben sorra kerülő végjáték könnyebb negyeddöntős mérkőzéséért még küzdenek a gárdák.

A két csapat a torna első napján már találkozott egymással, a magyarok akkor kiélezett mérkőzésen 13-12-re diadalmasodtak.

A görögök ezúttal korán eldöntötték az összecsapást, a nagyszünetben már 9-3-ra vezettek, ezt a különbséget pedig a végére is megtartották.

„Látva az erőviszonyokat, azt kell mondanom, büszke vagyok a csapatra, hogy ebben a mezőnyben az első három találkozót meg tudta nyerni. Azokon nagyon komoly energiákat égettünk el, ez azért most egyre jobban látszik. A mai nyilván nem volt jó meccs, rengeteg dekoncentráltságot láttam, meg kell tanulnunk úgy lejátszani ezeket a mérkőzéseket, hogy ne essen szét a játék képe attól, mert az ellenfél esetleg elmegy több góllal” – idézte a szövetség Varga Zsoltot.

A szakember megjegyezte, fáradtabban játszott a gárda egy nagyon motivált, a teltházas lelátó által is hajtott görög együttessel szemben.

„Ez most így alakult, egy csapat életében vannak rossz mérkőzések – lássuk azért azt is, hogy a továbbjutást kiharcoltuk, azaz talán nem olyan nagy baj, hogy mindez, párosulva a rutintalansággal, inkább most jön ki, amikor már nincs igazán tét. És ami a legfontosabb, ebből is nagyon sokat tudunk tanulni a jövőre nézve csapatként és egyénenként is” – zárta a tréner.