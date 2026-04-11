2026. április 11. szombat
Water polo action in a swimming pool
Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Kikaptak a pólósaink a görögöktől a világkupán

A magyar férfi vízilabda-válogatott 16-10-re kikapott a házigazda görög csapattól a világkupa divízió I-es tornáján, az 1-4. helyért zajló rájátszás második fordulójában.

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese korábbi csoportgyőzelmével már biztosította helyét a sorozat szuperdöntőjében, így a mostani végjáték csak a későbbi kiemelésről dönt.

A magyar csapat vasárnap 14 órától az olaszok ellen zárja a viadalt, ahonnan összesen öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Férfi világkupa, selejtező (Alexandropolisz), az 1–4. helyért, 2. forduló:

  • Görögország–Magyarország 16-10 (4-0, 5-3, 2-4, 5-3)

gól: Fekete, Burián, Vigvári Ve. 2-2, Jansik, Nagy Ád., Lugosi, Vigvári Vi. 1-1,

Mivel ebből a négyesből már mindegyik csapat biztosította a helyét a sorozat szuperdöntőjében, ezért kisebb téttel bírt az összecsapás, ugyanakkor a Sydneyben sorra kerülő végjáték könnyebb negyeddöntős mérkőzéséért még küzdenek a gárdák.

A két csapat a torna első napján már találkozott egymással, a magyarok akkor kiélezett mérkőzésen 13-12-re diadalmasodtak.

A görögök ezúttal korán eldöntötték az összecsapást, a nagyszünetben már 9-3-ra vezettek, ezt a különbséget pedig a végére is megtartották.

„Látva az erőviszonyokat, azt kell mondanom, büszke vagyok a csapatra, hogy ebben a mezőnyben az első három találkozót meg tudta nyerni. Azokon nagyon komoly energiákat égettünk el, ez azért most egyre jobban látszik. A mai nyilván nem volt jó meccs, rengeteg dekoncentráltságot láttam, meg kell tanulnunk úgy lejátszani ezeket a mérkőzéseket, hogy ne essen szét a játék képe attól, mert az ellenfél esetleg elmegy több góllal” – idézte a szövetség Varga Zsoltot.

A szakember megjegyezte, fáradtabban játszott a gárda egy nagyon motivált, a teltházas lelátó által is hajtott görög együttessel szemben.

„Ez most így alakult, egy csapat életében vannak rossz mérkőzések – lássuk azért azt is, hogy a továbbjutást kiharcoltuk, azaz talán nem olyan nagy baj, hogy mindez, párosulva a rutintalansággal, inkább most jön ki, amikor már nincs igazán tét. És ami a legfontosabb, ebből is nagyon sokat tudunk tanulni a jövőre nézve csapatként és egyénenként is” – zárta a tréner.

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

Iran-US peace talks take place as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

