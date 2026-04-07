Férfi vízilabda-vk – Ötméteresekkel győzték le a hollandokat a magyarok

A magyarok hétfőn a házigazda görögök felett aratott sikerrel kezdtek, szerdán az olimpiai és Európa-bajnok szerbekkel találkoznak.

A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1-4. helyen, az 5-8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.

A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli, A csoport, 2. forduló:

Magyarország-Hollandia 16-15 (3-4, 3-0, 2-3, 3-4, 5-4) – ötméteresekkel

magyar gólszerzők: Fekete, Nagy Ád. 3-3, Vigvári Ve. 2, Vigvári Vi., Szalai, Vismeg 1-1

Varga Zsolt szövetségi kapitány Lugosi Csongor személyében egy újoncnak is bizalmat szavazott bizalmat, a keretből pedig Leinweber Olivér és Dala Döme maradt ki, a kapu előtt Csoma Kristóf tempózott.

A két csapat legutóbb januárban, a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében csapott össze egymással, a magyarok akkor magabiztosan, 16-11-re-re diadalmaskodtak.

Szoros küzdelmet vívtak egymással a csapatok az elején, a magyarok védekezése azonban összeállt, ami miatt a rivális közel két negyeden át nem tudott betalálni. Ebben az időszakban hárommal elléptek a magyarok, a hollandok viszont a záró negyed elejére minimálisra csökkentették a különbséget.

A hollandok három perc alatt három gólt dobtak a befejező játékrész elején, Varga Zsolt pedig időt kért és Vogel Somát küldte a kapuba. A közel egynegyedes magyar gólcsendet az első világversenyén szereplő Szalai Péter törte meg, majd egy perccel a vége előtt Vismeg Zsombor egyenlített fórból. A meccsből már csak 29 másodperc volt hátra, amikor Jansik Szilárdra fújtak rá egy ötméterest, Kas Te Riele pedig nem hibázott. A magyarok kapus nélkül támadtak a végén, a slusszpoén pedig Nagy Ádámé volt, aki három másodperccel a vége előtt zúdított a hálóba.

Az ötméteres párbajban egyetlen védés döntött, az utolsó holland lövésre Csoma váltotta Vogelt és eldöntötte az összecsapást.

„Ami jó volt a mai meccsben, ahogy elkezdtük. Taktikailag fegyelmezetten megcsináltuk a kiállításokat ott, ahol a hollandok gyenge pontjai vannak, s bár közben kaptunk egy-két gólt, azokat aztán tudtuk ellensúlyozni” – kezdte az értékelését a szövetség honlapján a játékosként olimpiai bajnok szakvezető, Varga Zsolt.

„Át is vettük a második negyedben a kontrollt. Elmentünk hárommal, de ott jött egy olyan fázis, amikor sorban kaptuk a gólokat, amit soknak gondolok. Rengeteget beszélünk a védekezés minőségéről, arról, hogy az mennyire szoros összefüggésben van a támadásbefejezéssel. Ma is látszott, hogy miután elkapkodtunk néhány helyzetet, abból már nem úgy értünk vissza, rendezetlenebbé vált minden, ebből lőttek gólokat”.

A mester szerint nem egyszerű húsz órán belül meccset játszani, de az ellenfélnek sem volt sokkal több pihenője. Összességében annak örül, hogy ez a mérkőzés is érlelte a csapatát, még ha ezúttal nem is játszott jól. Úgy vélte, nagyon fontos hatása van annak, amikor egy ilyen szenvedős meccsből is össze tudják hozni a győzelmet.