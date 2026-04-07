Nagy Ádám a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Magyarország - Görögország mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án.
Férfi vízilabda-vk – Ötméteresekkel győzték le a hollandokat a magyarok

Második mérkőzését is megnyerte a magyar válogatott a férfi vízilabda világkupa görögországi divízió I-es tornáján: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese kedden óriási csatában, ötméteres párbajban győzte le a hollandokat 16-15-re.

A magyarok hétfőn a házigazda görögök felett aratott sikerrel kezdtek, szerdán az olimpiai és Európa-bajnok szerbekkel találkoznak.

A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1-4. helyen, az 5-8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.

A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli, A csoport, 2. forduló:

Magyarország-Hollandia 16-15 (3-4, 3-0, 2-3, 3-4, 5-4) – ötméteresekkel

magyar gólszerzők: Fekete, Nagy Ád. 3-3, Vigvári Ve. 2, Vigvári Vi., Szalai, Vismeg 1-1

Varga Zsolt szövetségi kapitány Lugosi Csongor személyében egy újoncnak is bizalmat szavazott bizalmat, a keretből pedig Leinweber Olivér és Dala Döme maradt ki, a kapu előtt Csoma Kristóf tempózott.

A két csapat legutóbb januárban, a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében csapott össze egymással, a magyarok akkor magabiztosan, 16-11-re-re diadalmaskodtak.

Szoros küzdelmet vívtak egymással a csapatok az elején, a magyarok védekezése azonban összeállt, ami miatt a rivális közel két negyeden át nem tudott betalálni. Ebben az időszakban hárommal elléptek a magyarok, a hollandok viszont a záró negyed elejére minimálisra csökkentették a különbséget.

A hollandok három perc alatt három gólt dobtak a befejező játékrész elején, Varga Zsolt pedig időt kért és Vogel Somát küldte a kapuba. A közel egynegyedes magyar gólcsendet az első világversenyén szereplő Szalai Péter törte meg, majd egy perccel a vége előtt Vismeg Zsombor egyenlített fórból. A meccsből már csak 29 másodperc volt hátra, amikor Jansik Szilárdra fújtak rá egy ötméterest, Kas Te Riele pedig nem hibázott. A magyarok kapus nélkül támadtak a végén, a slusszpoén pedig Nagy Ádámé volt, aki három másodperccel a vége előtt zúdított a hálóba.

Az ötméteres párbajban egyetlen védés döntött, az utolsó holland lövésre Csoma váltotta Vogelt és eldöntötte az összecsapást.

„Ami jó volt a mai meccsben, ahogy elkezdtük. Taktikailag fegyelmezetten megcsináltuk a kiállításokat ott, ahol a hollandok gyenge pontjai vannak, s bár közben kaptunk egy-két gólt, azokat aztán tudtuk ellensúlyozni” – kezdte az értékelését a szövetség honlapján a játékosként olimpiai bajnok szakvezető, Varga Zsolt.

„Át is vettük a második negyedben a kontrollt. Elmentünk hárommal, de ott jött egy olyan fázis, amikor sorban kaptuk a gólokat, amit soknak gondolok. Rengeteget beszélünk a védekezés minőségéről, arról, hogy az mennyire szoros összefüggésben van a támadásbefejezéssel. Ma is látszott, hogy miután elkapkodtunk néhány helyzetet, abból már nem úgy értünk vissza, rendezetlenebbé vált minden, ebből lőttek gólokat”.

A mester szerint nem egyszerű húsz órán belül meccset játszani, de az ellenfélnek sem volt sokkal több pihenője. Összességében annak örül, hogy ez a mérkőzés is érlelte a csapatát, még ha ezúttal nem is játszott jól. Úgy vélte, nagyon fontos hatása van annak, amikor egy ilyen szenvedős meccsből is össze tudják hozni a győzelmet.

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon
A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak” is.
 

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak április 11-én, szombaton, valamint április 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.
 

Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Délután Donald Trump amerikai elnök az iráni civilizáció eltörlésével fenyegetőzött. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Brutális adót varrnának a cégek nyakába a techvezérek, ha emberek helyett gépeket alkalmaznak

Az OpenAI egy új szakpolitikai dokumentumban arra sürgeti a kormányokat, hogy gondolják újra a gazdaság alapjait.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

2026. április 7. 13:24
