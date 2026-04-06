Kipipálva a házigazdák, jöhetnek a hollandok és a szerbek

Infostart / MTI

Győzelemmel kezdte szereplését a magyar válogatott a férfi vízilabda világkupa görögországi divízió I-es tornáján: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese hétfőn a házigazdák felett diadalmaskodott nagy csatában 13–12-re.

Varga Zsolt szövetségi kapitány Dala Döme és Szalai Péter személyében rögtön két olyan játékosnak szavazott bizalmat, akik újoncok világversenyen, a keretből pedig Leinweber Olivér és Lugosi Csongor maradt ki, a kapu előtt Csoma Kristóf tempózott.

A két csapat legutóbb januárban, a belgrádi Európa-bajnokság elődöntőjében csapott össze egymással, a magyarok akkor magabiztosan, 15–12-re diadalmaskodtak.

Akárcsak a kontinensviadalon, az első két negyedben rendkívül kiegyenlített csatát vívtak egymással a felek, amelyek a nagyszünetre egygólos görög előnnyel érkeztek (6–7).

A harmadik negyed elején a kapuban Vogel Soma váltotta Csomát, a magyar csapat pedig egy 3–0-s sorozattal fordított. A görögök azonban ezúttal nem szakadtak le végérvényesen, még a játékrész végén egyenlítettek, pedig az FTC világklasszis kapusa még egy ötméterest is hárított (10–10).

A záró negyedben közel három percet kellett várni az első találatra, Varga Zsolt sikeres challenge-e után Vigvári Vince értékesítette az ötméterest, a rivális viszont azonnal válaszolt. Kevesebb, mint két perc volt hátra, amikor Nagy Ádám egy lefordulást váltott gólra, a túloldalon a görögök pedig egy időkérés után a ferencvárosi Sztilianosz Argiropulosz által értékesítették a fórt.

A magyarok 34 másodperccel a vége előtt időt kértek, majd emberelőnybe kerültek, Burián pedig öt másodperccel a dudaszó előtt belőtte a győztes gólt.

„Jónak értékelem a játékot annak alapján, hogy mivel egyik csapat sem tudott néhány edzésnél többet tartani, itt azok fognak érvényesülni, akik kevesebbet hibáznak. Ez ma vissza is igazolódott, ráadásul voltak olyan periódusok, különösen a harmadik negyed, amikor a játék képe kifejezetten jól nézett ki” – értékelt a játékosként olimpiai bajnok Varga Zsolt. „Utána a negyedikben akadt egy-két hiba, lassabban zártunk vissza néhányszor, de amikor igazán fontos volt, az utolsó percekben megint sikerült nagyon feszessé tenni a védekezést, így tudtuk ennyire izgalmassá tenni a végét. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy sikerült egy nagyon erős görög csapatot itt, a saját uszodájukban legyőzni az első fordulóban”.

A magyarok kedden a hollandokkal, szerdán az olimpiai és Európa-bajnok szerbekkel találkoznak.

A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1–4. helyen, az 5–8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.

A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli, A csoport, 1. forduló:

Magyarország–Görögország 13–12 (3–2, 3–5, 4–3, 3–2)

magyar gólszerzők: Vigvári Vi. 4, Fekete, Burián, Nagy Ád. 2-2, Tátrai, Német, Vismeg 1-1

A csoport másik mérkőzésén:

Szerbia–Hollandia 15–11 (5–4, 2–2, 4–4, 4–1)

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

A honvédség hat alakulata őrzi a Török Áramlat hazai szakaszát

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben

Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Kinyitott a tőzsde Amerikában: minden tekintet Trumpra szegeződik

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. A Cnbc tudósítása szerint a múlt héten az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni. A hétfői kereskedési nap első felében pozitív hangulat uralkodik a tengerentúlon, a fő indexek enyhe emelkedésben vannak.

Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk

Mit teszünk az asztalra húsvétkor? Mire költünk kevesebbet? És mi az, amin még az infláció mellett sem spórolunk? Mutatjuk!

Watch as Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before

The four astronauts will beat a previous record of 248,655 miles set in 1970, as they travel on a looping path around the far side of the Moon.

