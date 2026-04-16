Varga Zsolt a vk-selejtezők után: több olyan fiatal játékos van, akik akár az olimpiai keretbe is bekerülhetnek

A magyar férfi vízilabda-válogatott a spanyolok, az olaszok és a görögök mögött a negyedik helyen zárta a világkupa Alexandropouliban rendezett selejtezőtornáját. Bár Varga Zsolt csapata a sorozat második csoportkörében elveszítette mindhárom mérkőzését, már korábban biztosította a helyét a júliusi szuperdöntőben, melynek Sydney ad otthont.

Varga Zsolt szövetségi kapitány azzal kezdte értékelését az InfoRádióban, hogy szerinte rendkívül nehéz ilyen sok meccset lejátszani relatíve ennyire kevés idő alatt. Mint mondta, ilyen versenyrendezési metódusnak megfelelve nem könnyű menedzselni a játékosok fizikai állapotát, fáradtságát, sérüléseit. A kitűzött célt, vagyis a nyári szuperdöntőbe jutást azonban sikerült elérni már a selejtezőtorna első szakaszában, és most ez volt a legfontosabb. Ez megnyugtatta a magyar válogatott játékosait, így kevésbé volt stresszes a torna második fele. A szövetségi kapitány szerint

a második csoportkörben már inkább a gyakorláson volt a hangsúly, hiszen nem volt nagy tét, így lehetett kísérletezgetni.

A szakvezető összességében elégedett volt a magyar játékosok teljesítményével, hiszen a célt abszolválták. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy rövid volt a felkészülési idő, csak három edzést tudott tartani az alexandropouli torna előtt, ezért előzetesen is arra számított, hogy lesznek hibák. Abban bízott, hogy ez nem lesz másként az ellenfeleknél sem, hiszen nekik is ugyanennyi idő állt a rendelkezésükre, hogy felkészüljenek a tornára.

Varga Zsolt már a selejtezőtorna előtt azt hangoztatta, hogy

ezúttal azok a csapatok lehetnek eredményesebbek, amelyek egy olyan játékot tudnak játszani, amiben relatíve kevesebb a hiba.

Amikor ennyire szorít az idő, csak kisebb taktikai repertoárral lehet kirukkolni, a csapatok arra támaszkodhatnak, amit már korábban megtanultak, begyakoroltak. Ez alapul véve a szövetségi kapitány elégedett volt a magyar válogatott mutatott játékával.

Elismerte, hogy voltak a tornán olyan periódusok, meccsek, amelyeken becsúszott több hiba is. Azt gondolja, ilyen volt a második csoportkörben a Görögország elleni mérkőzés és a spanyolok elleni találkozó második negyede is. Úgy véli, a hibáknak, kihagyásoknak is megvan a tanulsága, mint ahogy

az is figyelmeztető jel lehet a jövőre nézve, hogy milyen helyzetet teremt az, ha például hatgólos hátrányba kerül egy csapat.

A vk alexandropouli selejtezőtornájának első szakaszában ez a görög válogatottal fordult elő, amely mínusz hat gólról jött vissza a szerbek elleni meccsbe.

Varga Zsolt kiemelte: az új szabályok lehetővé teszik, hogy rosszabb kezdés után lépésről lépésre visszajöjjön egy csapat a játékba. Mint mondta, ez a magyar válogatottnak most csak részlegesen, kisebb periódusokban sikerült, de szerinte látható volt a vk-selejtezőkön az a folyamat, hogy akár nagyobb hátrányt is le lehet dolgozni.

A szakvezető azt mondta, jelenleg 22-23 olyan játékos tagja a bő válogatott keretnek, akik a magyar férfi vízilabdában az „elit részei”. Megítélése szerint a tesztidőszakok után sokkal több új embert már nem lehet beépíteni a csapatba, a mag összeállt, és ebből a bő keretből kerül ki az a 15 játékos, akik a következő világversenyre utazhatnak majd.

Varga Zsolt arra most nem akart kitérni, hogy valakik esetleg előrébb kerültek-e a rangsorban a fiatalok közül, azt erősítette meg, hogy több játékos is jó teljesítményt nyújtott a vk-selejtezőkön. „Senki nem került ki abból a körből, amit korábban kijelöltünk. Azt gondolom, több fiatalnak is lehet esélye arra, hogy bekerüljön akár az olimpiai keretbe is” – fogalmazott a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.