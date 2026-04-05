INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
334.32
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Josua Mejías, a Debrecen (b) és Franko Kovacevic, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójában játszott Debreceni VSC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 5-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Megnyerte a rangadót a Ferencváros

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros Corbu Marius két góljával 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 28. fordulójának vasárnapi rangadóján. A győri együttes otthon győzött a Nyíregyháza ellen a zárómérkőzésen, így őrzi hárompontos előnyét a Fradi előtt, de egy meccsel kevesebbet játszott.

A debreceniek a Fradi ellen az idén lejátszott tíz bajnoki mérkőzésük közül a másodikat veszítették el, hazai pályán viszont a teljes idényt tekintve már az ötödiket. Corbu Marius pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.

Az ETO FC 1-0-ra nyert saját közönsége előtt a Nyíregyháza ellen, így továbbra is három ponttal vezet, de az előnyük behozható, mert eggyel több meccset játszottak.

A Puskás Akadémia hátrányból fordítva 2-1-re nyert a bennmaradásért küzdő DVTK vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. A diósgyőri együttes február 17. óta nyeretlen, s változatlanul a kiesést jelentő 11. helyen áll.

Fizz Liga, 28. forduló:

  • Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0-2 (0-0)
  • ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (1-0)
  • Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0)
  • Újpest FC–MTK Budapest 2-2 (1-1)
  • Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5-1 (1-0)
  • Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0)

A tabella:

1. ETO FC 28 16 8 4 54-28 56 pont

2. Ferencvárosi TC 27 16 5 6 52-28 53

3. Zalaegerszegi TE FC 28 12 9 7 43-32 45

4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41-34 45

5. Paksi FC 28 12 8 8 54-39 44

6. Puskás Akadémia FC 27 11 6 10 34-33 39

7. Kisvárda Master Good 28 11 6 11 33-42 39

8. Újpest FC 28 9 7 12 37-46 34

9. Nyíregyháza Spartacus FC 28 8 8 12 38-46 32

10. MTK Budapest 28 7 8 13 47-58 29

11. Diósgyőri VTK 28 5 10 13 35-49 25

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 28 5 2 21 27-60 17

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.

Kezdőlap    Sport    Megnyerte a rangadót a Ferencváros

labdarúgás

debrecen

ferencváros

nb 1

fizz liga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×