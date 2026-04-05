Megnyerte a rangadót a Ferencváros

A debreceniek a Fradi ellen az idén lejátszott tíz bajnoki mérkőzésük közül a másodikat veszítették el, hazai pályán viszont a teljes idényt tekintve már az ötödiket. Corbu Marius pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.

Az ETO FC 1-0-ra nyert saját közönsége előtt a Nyíregyháza ellen, így továbbra is három ponttal vezet, de az előnyük behozható, mert eggyel több meccset játszottak.

A Puskás Akadémia hátrányból fordítva 2-1-re nyert a bennmaradásért küzdő DVTK vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. A diósgyőri együttes február 17. óta nyeretlen, s változatlanul a kiesést jelentő 11. helyen áll.

Fizz Liga, 28. forduló:

Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0-2 (0-0)

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (1-0)

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0)

Újpest FC–MTK Budapest 2-2 (1-1)

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5-1 (1-0)

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0)

A tabella:

1. ETO FC 28 16 8 4 54-28 56 pont

2. Ferencvárosi TC 27 16 5 6 52-28 53

3. Zalaegerszegi TE FC 28 12 9 7 43-32 45

4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41-34 45

5. Paksi FC 28 12 8 8 54-39 44

6. Puskás Akadémia FC 27 11 6 10 34-33 39

7. Kisvárda Master Good 28 11 6 11 33-42 39

8. Újpest FC 28 9 7 12 37-46 34

9. Nyíregyháza Spartacus FC 28 8 8 12 38-46 32

10. MTK Budapest 28 7 8 13 47-58 29

11. Diósgyőri VTK 28 5 10 13 35-49 25

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 28 5 2 21 27-60 17

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.