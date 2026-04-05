Megnyerte a rangadót a Ferencváros

A debreceniek a Fradi ellen az idén lejátszott tíz bajnoki mérkőzésük közül a másodikat veszítették el, hazai pályán viszont a teljes idényt tekintve már az ötödiket. Corbu Marius pályafutása során másodszor duplázott az NB I-ben, legutóbb három és fél éve, még a Puskás Akadémia játékosaként szerzett két gólt egy bajnoki meccsen.
Az ETO FC 1-0-ra nyert saját közönsége előtt a Nyíregyháza ellen, így továbbra is három ponttal vezet, de az előnyük behozható, mert eggyel több meccset játszottak.
A Puskás Akadémia hátrányból fordítva 2-1-re nyert a bennmaradásért küzdő DVTK vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. A diósgyőri együttes február 17. óta nyeretlen, s változatlanul a kiesést jelentő 11. helyen áll.
Fizz Liga, 28. forduló:
- Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0-2 (0-0)
- ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (1-0)
- Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0)
- Újpest FC–MTK Budapest 2-2 (1-1)
- Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5-1 (1-0)
- Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0)
A tabella:
1. ETO FC 28 16 8 4 54-28 56 pont
2. Ferencvárosi TC 27 16 5 6 52-28 53
3. Zalaegerszegi TE FC 28 12 9 7 43-32 45
4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41-34 45
5. Paksi FC 28 12 8 8 54-39 44
6. Puskás Akadémia FC 27 11 6 10 34-33 39
7. Kisvárda Master Good 28 11 6 11 33-42 39
8. Újpest FC 28 9 7 12 37-46 34
9. Nyíregyháza Spartacus FC 28 8 8 12 38-46 32
10. MTK Budapest 28 7 8 13 47-58 29
11. Diósgyőri VTK 28 5 10 13 35-49 25
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 28 5 2 21 27-60 17
A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.