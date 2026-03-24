Háborognak az európai szurkolói csoportok a drága vb-jegyek miatt

Az Euroconsumers érdekvédelmi szervezet és az Európai Futballszurkolók Egyesülete panaszt tett az Európai Bizottságnál a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel (FIFA) szemben a nyári, amerikai–mexikói–kanadai közös rendezésű világbajnokság magas jegyárai miatt. Érvelésük szerint a FIFA visszaél a monopolhelyzetével, mivel felpumpált árakat és tisztességtelen körülményeket kínál a drukkereknek.

„Az átláthatatlan árazással, a vevőkre helyezett nyomással és a túlzott viszonteladási díjakkal a FIFA igazságtalan pénzügyi terhet ró több millió európai szurkolóra” – fogalmazott Marco Scialdone, az Euroconsumers illetékes vezetője, aki feszólította az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul avatkozzon közbe.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy a panasz beérkezett, és jelezte, hogy a szokásos eljárás szerint vizsgálják meg a beadványt. A szóvivő közölte:

ha versenyjogi jogsértést állapítanak meg, az Európai Bizottság felkérheti a FIFA-t ennek megszüntetésére, és konkrét követelményeket is meghatározhat.

A felülvizsgálatnak nincs határideje.

A június 11-én kezdődő labdarúgó-vb jegyárai jelentősen nőttek a négy évvel ezelőttihez képest. A döntőre például 4000 dollárnál is többe kerül a legolcsóbb belépő, a panasztevők szerint ez több mint hétszer annyi, mint a 2022-es tornán.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino megvédte az árakat, mondván, a jegyeladásokból származó bevételből a futball profitál majd. A kritikák hatására a nemzetközi szövetség tavaly decemberben 60 dolláros jegyeket is piacra dobott, de ez a teljes kontingensnek csak a töredéke.

A magas árak egyébként úgy tűnik, nem riasztották el a szurkolókat, a FIFA közlése szerint eddig több mint félmilliárd igénylés érkezett.

„A FIFA a meg nem erősített eladási adataira hivatkozva igazolja tisztességtelen jegyértékesítési gyakorlatát, miközben a valóság az, hogy a hűséges szurkolóknak nincs más választásuk: fizetnek vagy veszítenek” – mondta Ronan Evain, az Európai Futballszurkolók Egyesületének ügyvezető igazgatója.