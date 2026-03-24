2026. március 27. péntek Hajnalka
A FIFA labdarúgó-világbajnoki trófeájának másolata.
Nyitókép: Unsplash

Háborognak az európai szurkolói csoportok a drága vb-jegyek miatt

Infostart / MTI

Két érdekvédelmi szervezet bepanaszolta a FIFA-t az Európai Bizottságnál a magas jegyárak miatt. Indoklásuk szerint a nemzetközi szövetség visszaél monopolhelyzetével azzal, hogy rendkívül drága jegyeket árul és tisztességtelen körülményeket állít elő.

Az Euroconsumers érdekvédelmi szervezet és az Európai Futballszurkolók Egyesülete panaszt tett az Európai Bizottságnál a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel (FIFA) szemben a nyári, amerikai–mexikói–kanadai közös rendezésű világbajnokság magas jegyárai miatt. Érvelésük szerint a FIFA visszaél a monopolhelyzetével, mivel felpumpált árakat és tisztességtelen körülményeket kínál a drukkereknek.

„Az átláthatatlan árazással, a vevőkre helyezett nyomással és a túlzott viszonteladási díjakkal a FIFA igazságtalan pénzügyi terhet ró több millió európai szurkolóra” – fogalmazott Marco Scialdone, az Euroconsumers illetékes vezetője, aki feszólította az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul avatkozzon közbe.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy a panasz beérkezett, és jelezte, hogy a szokásos eljárás szerint vizsgálják meg a beadványt. A szóvivő közölte:

ha versenyjogi jogsértést állapítanak meg, az Európai Bizottság felkérheti a FIFA-t ennek megszüntetésére, és konkrét követelményeket is meghatározhat.

A felülvizsgálatnak nincs határideje.

A június 11-én kezdődő labdarúgó-vb jegyárai jelentősen nőttek a négy évvel ezelőttihez képest. A döntőre például 4000 dollárnál is többe kerül a legolcsóbb belépő, a panasztevők szerint ez több mint hétszer annyi, mint a 2022-es tornán.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino megvédte az árakat, mondván, a jegyeladásokból származó bevételből a futball profitál majd. A kritikák hatására a nemzetközi szövetség tavaly decemberben 60 dolláros jegyeket is piacra dobott, de ez a teljes kontingensnek csak a töredéke.

A magas árak egyébként úgy tűnik, nem riasztották el a szurkolókat, a FIFA közlése szerint eddig több mint félmilliárd igénylés érkezett.

„A FIFA a meg nem erősített eladási adataira hivatkozva igazolja tisztességtelen jegyértékesítési gyakorlatát, miközben a valóság az, hogy a hűséges szurkolóknak nincs más választásuk: fizetnek vagy veszítenek” – mondta Ronan Evain, az Európai Futballszurkolók Egyesületének ügyvezető igazgatója.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Megmenekülhetnek Irán erőművei, Donald Trump bejelentést tett

Izrael: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázásáért felelős embert

Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
Átmeneti korlátozások jönnek a Mol benzinkútjain

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek - olvasható a vállalat közleményében.

Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

