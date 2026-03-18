2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Mount Everest, északi lejtő
Nyitókép: Pintér László (saját kép, 2017-ben a Kala Patthar csúcsáról)

Nagyon fura korlátozások jönnek a Mount Everesten

Bár a média előszeretettel tűzi szalagcímre a csúcsdíj emelését, az átlagos expedíciós turista számára a csúcsdíj csak csepp a tengerben

Kína idén tavasszal sem enged külföldi mászókat az Everest északi oldalára – közölte a Facebookon Pintér László, a Mozgásvilág szaklap Hegymászás rovatvezetője.

Mint írta, a 2026-os tavaszi szezonban is zárva marad az Everest északi normál útja a külföldi mászók előtt; nem volt hivatalos bejelentés, pusztán nem nyitották meg az engedélykérő felületet.

Tavaly ugyanígy maradt zárva a Sisapangma hegy a Himalájában.

Kína előszeretettel zárja le a nyolcezres csúcsokat a külföldi mászók elől, de „logikus indok ritkán érkezik”. A helyzet egyenes következménye, hogy aki Everestet akar mászni, az kénytelen a nepáli oldalt választani.

Mint Pintér László írta még: idén lép érvénybe az új tarifarendszer, melynek értelmében a korábbi 11 000 amerikai dollárról 15 000 dollárra nőtt a csúcsengedély ára, a korábbi díj közel 10 évig volt érvényben. Az új árlista szerint az őszi díj 5500 dollárról 7500 dollárra, télen pedig 2750 dollárról 3750 dollárra emelkedik.

Az engedély érvényességének időtartama 75 napról 55 napra csökken.

Megjegyezte: bár a média előszeretettel tűzi szalagcímre a csúcsdíj emelését, az átlagos expedíciós turista számára a csúcsdíj csak csepp a tengerben. Olcsó nepáli irodák 45000 dollártól kínálnak Everest-mászást, a nyugati hegyivezető irodák díjai jellemzően 75 000 dollártól indulnak. De vannak luxus szolgáltatáscsomagot kínáló irodák is, 300 000 dolláros részvételi díjjal.

Ma már ezekre az expedíciókra egyébként úgy lehet befizetni, mint egy utazási iroda által szervezett utazásra. Az ember akár a teljes szolgáltatáscsomagot (hegyivezető, oxigén, teljes élelmezés, magashegyi táborokban szállás, hegymászó tudás és kompetencia) megvásárolhatja, és ugyan saját lábán kell felmásznia a hegyre, ki kell bírnia a zord körülményeket, ezen a módon feljutni a csúcsra dimenziókkal könnyebb, mintha önálló tudásra alapozva, saját munkával érnék el ugyanezt. Ennek következtében maga a tény, hogy valaki feljutott az Everest csúcsára, „semmit nem jelent, az oxigénnel, serpa vezetővel, teljes asszisztenciával elért csúcssikernek már semmi köze ahhoz a kiemelkedő teljesítményhez, ami az expedíciós történelemből táplálkozik”.

Lesz egyébként még egy új szabály: értesülések szerint minden expedíciós kliensnek le kell hoznia 2 kiló szemetet a 2-es tábor feletti szakaszról (oxigénpalack és széklet nem számít bele). Egy korábbi szabály értelmében a saját salakanyagot is le kell hozni, erre eddig vihettek saját zacskókat az expedíciók, mostantól viszont a helyi Sagarmatha Környezetvédelmi Hivatal (SPCC) által biztosított zacskókat lesz kötelező erre használni.

Továbbra is érvényben van, hogy az expedíció végén minimum 8 kiló szemetet le kell adni az alaptáborban.

ÉLŐ: Sporting Braga–Ferencváros 3-0
A Ferencváros az első mérkőzésen 2–0-s előnyt szerzett, így lépett pályára a bragai visszavágón, a tét az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé kerülés. A Braga az első negyedóra végén kiegyenlítette a hátrányát, így kezdődhetett minden elölről – aztán jött a harmadik gól is. A félidőben így összesítésben hátránnyal fordult a magyar csapat.
Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Újabb európai ország korlátozhatja az üzemanyagárakat, már ma bejelenthetik

Az olasz kormány az energiaárak mérséklésére készül. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerint még a nap folyamán bejelenthetnek egy üzemanyagárakat csökkentő intézkedéscsomagot. Ezzel a közel-keleti konfliktus okozta áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni.

Elképesztő hőség az Egyesült Államokban: negyven éve nem láttak ilyen időjárást márciusban

Szokatlanul korai és rendkívül intenzív hőhullám sújtja az Egyesült Államok délnyugati részét.

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

