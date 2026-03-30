Infostart.hu
2026. március 30. hétfő
Hegymászók Nepálban, amint éppen megpihennek a Namche Bazaar kilátópontnál.
Nyitókép: Unsplash

Megváltoznak a szabályok a világ legmagasabb pontján

ELŐZMÉNYEK

Nepál kormánya egyre nehezebben viseli a szemetet, az ürüléket, az elhagyott sátrakat és palackokat, de a halálesetek visszaszorítására is van intézkedés a reformcsomagban.

Megkezdődött a Himalája tavaszi mászószezonja, miközben Nepál szigorúbb szabályok és magasabb díjak bevezetését tervezi a Mount Everest meghódítására készülők számára.

A hegymászó- és trekkingturizmus kulcsfontosságú bevételi forrás az ország számára: tavaly 468 mászási engedélyt adtak ki az Everestre. Az ágazat több ezer embernek, köztük a serpáknak biztosít megélhetést, ugyanakkor biztonsági és környezeti kockázatokat is hordoz.

A kormány ezért a forgalom korlátozását és a szabályozás szigorítását tervezi.

A javaslatok között szerepel, hogy a mászási engedély feltétele legyen egy legalább 7000 méteres csúcs korábbi megmászása, ezzel kiszűrve a tapasztalatlan hegymászókat.

A Kathmandu Post szerint a növekvő, gyakran felkészületlen mászói létszám torlódásokhoz, balesetekhez és mentési nehézségekhez vezet.

Az új szabályok átfogó turisztikai törvénytervezet részét képezik, amely jelenleg a parlament előtt van. Nem világos, hogy az intézkedések már az idei szezonban hatályba lépnek-e.

A reformcsomag környezetvédelmi elemeket is tartalmaz: létrehoznának egy állandó alapot a hulladékkezelés finanszírozására, és szigorítanák az előírásokat az expedíciók által hátrahagyott szemét elszállítására. A magashegyi régiókban felhalmozódott hulladék – műanyag, oxigénpalackok, sátrak, kötelek és emberi ürülék – egyre súlyosabb problémát jelent.

A kormány emellett ötéves akciótervet indított a hegyek megtisztítására, amelynek része, hogy a mászóknak dokumentálniuk kell a visszahozott hulladék mennyiségét.

A tavasz a legkedvezőbb időszak a 7000 és 8000 méter feletti csúcsok megmászására. Nepál már kiadta az engedélyeket a többi között az Annapurnára és a Dhaulagirire, a Mount Everestre vonatkozó adatok azonban egyelőre nem ismertek. A legtöbb expedíció májusban zajlik. A mászási engedély díja jelentősen emelkedik. a standard útvonalon személyenként 11 ezer dollárról 15 ezer dollárra nő.

mount everest

nepál

hegymászás

szabályozás

szigorítás

Hatalmas áttörést értek el: forradalmasíthatják az akkumulátorokat ezzel az újítással a kutatók

A Surrey-i Egyetem kutatói olyan új lítiumion-akkumulátor-anódot fejlesztettek ki, amely a szilícium és a szénnanocsövek kombinációjára épül. Ez a megoldás az eddig mért legmagasabb energiatárolási kapacitások egyikét nyújtja, miközben több száz töltési cikluson át megőrzi a stabilitását. Az eredmény jelentősen növelheti az elektromos járművek hatótávolságát, valamint a hordozható elektronikai eszközök élettartamát - írta meg a TechXplore.

Súlyos tévhitben él az öröklés kapcsán a legtöbb magyar: nagyot koppannak a hagyatéki tárgyaláson

A közjegyzők onnan számítva, hogy megkapták a dokumentumokat az önkormányzattól, túlnyomó részben egy éven belül átadják a hagyatékot az örökösöknek.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

