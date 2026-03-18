2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Aerial view of a football match, soccer. Football field and Footballers from drone top down view
Nyitókép: sandsun/Getty Images

Botrány a kontinensviadalon, itt a fellebbezés az „elfogadhatatlan” döntés ellen

Infostart / MTI

A Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) igazságtalannak nevezte, hogy válogatottját megfosztották kontinentális bajnoki címétől, és a döntés után bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz.

Az afrikai szövetség fellebbviteli bizottsága kedden megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul közel negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A kaotikus körülmények között befejeződött rabati finálét hosszabbítás után 1–0-ra a szenegáli válogatott nyerte, a friss döntéssel azonban Marokkó együttese győzött 3–0-ra.

A rendes játékidő ráadásában a játékvezető 0–0-s állásnál tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok viszont tiltakozásul levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle pontrúgása nyomán azonban a kapus kezében landolt a labda, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt.

Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1–0-s végeredményt, de a döntéshozók több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire.

A szenegáli szövetség (FSF) szerint – amint azt közleményben jelezte – „igazságtalan, példátlan és elfogadhatatlan” döntés született, amely „rossz hírbe hozza az afrikai labdarúgást”.

„Jogai és a szenegáli labdarúgás érdekei védelmében a szövetség a lehető legrövidebb időn belül fellebbezést nyújt be a lausanne-i Sportdöntőbíróságnál” – közölte az FSF.

Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet

Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bejelentése szerint március 15-én véget ért a téli üzem, mostantól nyári menetrend szerint fogják a munkát folytatni.

A legfrissebb demográfiai és ingatlanpiaci adatok szerint tovább folytatódik a nagyvárosokból induló kiköltözési hullám.

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

