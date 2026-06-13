ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 13. szombat Anett, Antal
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 65 millió forintot meghaladó, külföldről érkezett drogszállítmány átvétele után két férfit fogtak el a budapesti rendőrök.
Nyitókép: police.hu

Lecsaptak Kőbányán a kínai-cseh tandemre

Infostart

Több mint 16 kilogramm, mintegy 65 millió forint értékű kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán, elfogtak egy kínai és egy cseh állampolgárt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága értesítette a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy külföldről érkező kézbesítendő küldemények között kábítószergyanús anyagot tartalmazó csomagokat találtak.

A nyomozók öt kartondobozban összesen húsz csomagot foglaltak le, amelyekben több mint 11,6 kilogramm növényi törmelék volt; az előzetes szakértői vizsgálat megállapította, hogy az anyag delta-THC-t tartalmaz, amely kábítószernek minősül – írták.

A külföldről feladott csomagokat egy, a Budapest X. kerületében található raktárépület címére rendelték, ezért a nyomozók figyelemmel kísérték a küldemények kézbesítését.

A csomagokat június 3-án két férfi vette át, akiket a rendőrök néhány perccel később elfogtak.

A 35 éves kínai és a 20 éves cseh állampolgár

elfogását követően a nyomozók átkutatták a cseh férfi által bérelt munkásszállói szobát, ahol további közel 4,8 kilogramm növényi törmeléket, közel 4 gramm kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, két mérleget, öt mobiltelefont és tizenöt SIM-kártyát foglaltak le; a kínai férfinál közel 240 ezer forint készpénzt és egy mobiltelefont találtak.

A nyomozók a két férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Lecsaptak Kőbányán a kínai-cseh tandemre

rendőrség

kábítószer

kőbánya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter elkezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját – cikkünk frissül!

Magyar Péter elkezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját – cikkünk frissül!

Magyar Péter szombaton reggel 9 órai kezdettel rendkívüli sajtótájékoztatót tart, mint a Facebookon fogalmazott, „az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról.” Bemutatta a jegyzőkönyveket: a 2024. augusztus 21-i kormányülésen az Orbán-kormány először írta le a vitnyédi migránstábor szükségességét. Itt a 2024-es magyar kormányülés hivatalos jegyzőkönyve szerint „2026-ra szükséges kiélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust”.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések

Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések

Magyar Péter ma reggel sajtótájékoztatót tart, amelyen állítása szerint az "az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról" lesz szó. A miniszerelnök pénteken azt is bejelentette, hogy Magyarország hivatalosan is megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaival kapcsolatban. A kormányfő emellett egy sor intézkedést bejelentett a napokban, beleértve a jelzáloghitelek kamatstopjának szeptember 30-ig való fenntartását, a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatásátnak meghosszabbítását, a javítási és fejlesztési program elindítását a legkritikusabb állapotú intézményekben, valamint a médiatörvény módosítását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A vártnál nagyobb pedagógusbéremelés jöhet az uniós megállapodás miatt!

A vártnál nagyobb pedagógusbéremelés jöhet az uniós megállapodás miatt!

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a pedagógusok 2026-os, visszamenőleges hatályú kiegészítő béremeléséről szóló tervezetet.

BBC
Business Sport Travel Science
Deal to end fighting would lead to Hormuz reopening, Iran says

Deal to end fighting would lead to Hormuz reopening, Iran says

The deal which will pave the way for hostilities to end is close to being finalised, the US, Iran and mediators Pakistan say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 10:00
Tartalomgyártók körmére nézett rá a NAV, akik „elfelejtettek adózni” internetes bevételük után
2026. június 12. 04:40
Bántalmaztak egy idős embert, fejenként tíz évet kaptak
×
×