Lecsaptak Kőbányán a kínai-cseh tandemre

A közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága értesítette a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy külföldről érkező kézbesítendő küldemények között kábítószergyanús anyagot tartalmazó csomagokat találtak.

A nyomozók öt kartondobozban összesen húsz csomagot foglaltak le, amelyekben több mint 11,6 kilogramm növényi törmelék volt; az előzetes szakértői vizsgálat megállapította, hogy az anyag delta-THC-t tartalmaz, amely kábítószernek minősül – írták.

A külföldről feladott csomagokat egy, a Budapest X. kerületében található raktárépület címére rendelték, ezért a nyomozók figyelemmel kísérték a küldemények kézbesítését.

A csomagokat június 3-án két férfi vette át, akiket a rendőrök néhány perccel később elfogtak.

A 35 éves kínai és a 20 éves cseh állampolgár

elfogását követően a nyomozók átkutatták a cseh férfi által bérelt munkásszállói szobát, ahol további közel 4,8 kilogramm növényi törmeléket, közel 4 gramm kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, két mérleget, öt mobiltelefont és tizenöt SIM-kártyát foglaltak le; a kínai férfinál közel 240 ezer forint készpénzt és egy mobiltelefont találtak.

A nyomozók a két férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat – áll a közleményben.