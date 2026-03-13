Mercedes-fölény körvonalazódik a kínai F1-nyitány után

A német istálló előnye a riválisokhoz képest ezúttal is tetemesnek tűnik, másodikként ugyanis Russell csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli zárt, míg a harmadikként végző világbajnoki címvédő Lando Norris (McLaren) több mint fél másodperces hátrányban volt Russell-lel szemben.

A gyakorlás alapján közvetlenül a Mercedes mögött a McLaren és a Ferrari küzd majd a pozíciókért, Norris mögött ugyanis márkatársa, az ausztrál Oscar Piastri fejezte be az edzést a negyedik helyen. Ötödikként és hatodikként a két Ferrari zárt Charles Leclerc-rel és Lewis Hamiltonnal.

A négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen nyolcadik lett a Red Bull-lal.

Kínában az idei szezon első sprintfutamos hétvégéjét rendezik a hatból. A program magyar idő szerint 8.30-tól a szombati sprintfutam rajtsorrendjéről döntő kvalifikációval folytatódik Sanghajban.

Eredmények, szabadedzés (az élcsoport):

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:32.741 perc

2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:32.861

3. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.296

4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:33.472

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:33.599

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:34.129

A további program:

sprintkvalifikáció 8.30

szombat: sprintfutam 4.00, időmérő edzés 8.00

vasárnap: futam 8.00