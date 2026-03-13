ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
WEST BLOOMFIELD, MICHIGAN - MARCH 12: Oakland County Sheriff Mike Bouchard addresses media as law enforcement respond near Temple Israel following reports of an active shooter on March 12, 2026 in West Bloomfield, Michigan. According to authorities a suspect is dead after ramming a vehicle into the Detroit-area synagogue. Police continue to investigate as emergency personnel remained on the scene. (Photo by Emily Elconin/Getty Images)
Nyitókép: Emily Elconin

Halálos tűzharc egy amerikai zsinagógában

Infostart / MTI

A biztonsági személyzettel vívott tűzpárbajt követően meghalt a michigani zsinagóga és zsidó oktatási központ elleni támadás elkövetője.

A támadó kisteherautóval hajtott a Temple Israel zsidó vallási intézmény épületébe, amelynek folyosóján a járműből kiszállva lövöldözésbe keveredett a biztonsági személyzettel, és ennek során halálosan megsebesült.

A helyi rendőrség közlése szerint az elkövető járműve az épületen belül kigyulladt.

A zsinagóga által kiadott közlemény szerint

az intézményen belül működő oktatási központban tartózkodott 140 kisgyermek és a személyzet sértetlen.

Az elkövetéshez használt jármű a közlések szerint egy Libanonból érkezett, szerzett állampolgársággal rendelkező férfi nevére van bejegyezve, aki a Michigan állambeli Dearbornban él. Dearborn városa az amerikai muszlim közösség egyik központjának számít.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója az eset nyomán közölte, hogy a Temple Israel biztonsági személyzete a közelmúltban részesült olyan továbbképzésben az FBI szervezésében, ami hasonló támadásokra való válaszadásra összpontosított.

Donald Trump amerikai elnök egy a Fehér Házban tartott eseményen együttérzéséről biztosította West Bloomfield zsidó közösségét, és teljes körű vizsgálatot ígért az ügyben.

egyesült államok

zsinagóga

michigan

2026. március 13. 05:36
Videó: pörögve zuhan a turista a Tátra havas-sziklás lankáin
2026. március 12. 21:45
MNB: háborús országban nem sokat ér a utasbiztosítás
