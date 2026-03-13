Észak-izraeli arab falut ért iráni rakétacsapás, sok a civil sérült

Több tucat embert megsebesített egy északi-izraeli arab faluban egy Iránból Izraelre kilőtt rakéta péntek hajnalban – jelentette az izraeli mentőszolgálat. A Zarzír nevű, arabok lakta településen megsérült emberek közül egy nőt repeszsérülésekkel közepes állapotban szállítottak a haifai Rambam kórházba, a többieket könnyű sérülésekkel az afulai Haemek és a názáreti Olasz Kórházba vitték. A legtöbben üvegszilánkok okozta sérüléseket szenvedtek vagy pánikba estek a becsapódás miatt. Az első vizsgálatok szerint az egyik megrongálódott ház óvóhelyének ablaka nem volt bezárva.

A tűzoltóság bejelentette: hét egységet riasztottak a helyszínre. A robbanás következtében több közeli ház is megsérült, és kisebb tűz ütött ki, amelyet eloltottak. Átkutatták a környező épületeket az ott rekedt embereket keresve, mindenkit kiszabadítottak és elláttak.

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a katonai hírszerzés irányításával az izraeli légierő több tucat vadászgépe kiterjedt légicsapásokat hajtott végre Nyugat- és Közép-Iránban.

A támadások során több mint kétszáz célpontot értek találatok, köztük ballisztikus rakétakilövő állásokat, légvédelmi rendszereket és fegyvergyárakat.

A hadsereg tájékoztatása szerint széles körű támadáshullámot indítottak Teheránban az iráni rezsim infrastruktúrája ellen. A városban robbanások hallatszottak, miközben Iránban éppen Jeruzsálem napját tartják. Számos robbanásról és vadászgépek hangjáról számoltak be Karadzs városban, az iráni fővárostól nyugatra is.

A közlemény szerint a február 28-án kezdődött hadműveletben a légierő több száz csapást hajtott végre az iráni rezsim különböző infrastruktúrái ellen azon célból, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse az Izrael elleni rakétatámadások számát.

Emellett az elmúlt órákban a libanoni fronton jelentésük szerint lőtték a Litani folyón lévő az-Zararija hídat, amely a Hezbollah fegyvereseinek fontos átkelőhelye volt Észak- és Dél-Libanon között. Libanoni jelentések szerint meghalt egy ember, amikor találat ért egy autót a dél-libanoni a-Saitíja faluban.

(A nyitóképen: felfegyverzett izraeli harci repülőgép az észak-izraeli Zarzir felett 2026. március 13-án, az Irán elleni izraeli–amerikai hadművelet kezdete után két héttel.)