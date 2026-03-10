Három magyar is játszhat az esti isztambuli BL-mérkőzésen

A Liverpool a mostani idényben másodszor játszik BL-mérkőzést Isztambulban, emlékezetes, hogy ősszel nagy meglepetésre 1–0-ra kikapott a Galatasaraytól. Akkor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdett a Liverpoolban, Sallai Roland csereként beállt a török csapatba.

Most könnyen elképzelhető, hogy akár mindhárman kezdenek,

Szoboszlai helye biztos a Vörösöknél, Kerkez valószínűbb, hogy kezd, mint a Wolverhampton elleni FA-kupa-mérkőzésen kiválóan játszó Andy Robertson. Sallai Roland általában kezd a Galatasarayban,

így volt ez szombaton, a Beşiktaş ellen megnyert rangadón is, akkor a második félidőben, kisebb sérülése miatt, lecserélte edzője.

A Liverpool a legerősebbnek tartott tizenegyével kezdhet a mezőnyjátékos-posztokon, bár kérdés, hogy Frimpong vagy Gomez lesz-e a jobbhátvéd. De mivel egyikük, ezért Szoboszlai visszatérhet a középpályás sor, ahol játszik majd Florian Wirtz is. Alisson Becker kiesése miatt a kapus Giorgi Mamardasvili lesz.

A legjobb nyolc közé jutásért három párban is angol és spanyol csapat csatázik.

A Real Madrid és a Manchester City csak szerdán játssza „szokásos” mérkőzését (sorozatban az ötödik kiírásban találkoznak), ellenben az Atlético Madrid és a Spurs, illetve Newcastle és a Barcelona már kedd este megmérkőzik.

A Tottenham a legutóbbi öt mérkőzését kivétel nélkül elveszítette, ellenben a legutóbbi győzelme, ráadásul idegenben, éppen egy BL-találkozó volt, még január végén, Frankfurtban, az Eintracht ellen. Jellemzően a csapat teljesen más arcát mutatta eddig a BL-ben, mint a Premier League-ben a szezon során. Továbbra is rengeteg a hiányzója, tíz játékosa sérült.

A Marcában, a madridi sportnapilapban Pedro Porro, a Tottenham spanyol jobbhátvédje elmondta , amit ilyenkor szokásos: „Mondtam a csapattársaimnak, hogy nehéz ennyi sérülttel helyt állni, de mindig 100 százalékot kell nyújtanunk, még akkor is, ha a Premier League-ben nem mennek olyan jól a dolgok. Nagy ambícióval fogunk nekivágni a mérkőzésnek, ahogy eddig is tettük, a Bajnokok Ligájában is.”

A Newcastle United a Barcelonát fogadja, ebben a párharcban is a La Liga képviselője az esélyesebb a fogadóirodák szerint, sőt, már az angliai találkozón is. Mind a két csapatnak akadnak sérültjei, a Barcelonában Koundé, De Jong és Gavi, például, de még nagyobb érvágás a „Szarkáknál” Bruno Guimaraes hiánya.

Az Atalanta az előző körben is német csapattal találkozott. Az idegenbeli 0–2 után 3–0-ra verte Bergamóban a Borussia Dortmundot. Most még nehezebb ellenfél következik: a Bayern München. A bajoroknál Manuel Neuer sérült, ezért Joans Urbig lesz a kapus. Miután Harry Kane, aki kihagyta a múlt pénteki bajnoki mérkőzést, felépült, visszatér a csatársorba.