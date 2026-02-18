ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.17
usd:
319.54
bux:
127195.72
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vinícius Júnior, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Real Madrid-Bayern München visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2024. május 8-án.
Nyitókép: Mariscal

Rasszizmus? Forrnak az indulatok a Viniciust ért sértés miatt, de a Benfica tagad

Infostart

Alan Shearer, a korábbi világklasszis középcsatár, a BBC elemzője írta a kedd esti Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája mérkőzés után, hogy tart attól, hogy a meccs nem az egyébként valóban fantasztikus gólról marad emlékezetes, hanem sok minden másról. Mélyen igaza lett.

A playoff-párharc első mérkőzése a két csapat között egyetlen gólt hozott, azt Vinícius Júnior lőtte a tizenhatos bal sarkából, remek lövéssel. A gólszerző kirohant utána a közelebbi szögletzászlóhoz,

gólörömével provokálta a közönséget.

Emiatt a francia játékvezető, François Letexier sárga lappal is büntette.

A brazil játékos nem sokkal később jelezte a bírónak, hogy a Benfica argentin játékosa,

Gianluca Prestianni rasszista sértéssel illette. Emiatt levonult a pályáról, csapattársai követték.

A mérkőzés körülbelül tízperces szünet, huzavona után folytatódott.

Az újrakezdés után rendkívül feszült hangulatú volt a meccs, a hajrában a reklamáló José Mourinhót, a Benfica edzőjét ki is állította a játékvezető.

Aligha meglepő, hogy a lefújás óta eltelt lassan fél napban sokan, sokféle véleményt formáltak az esetről. Mourinho például, kiemelte azt is, hogy az sem lehet véletlen, hogy

Viníciusszal minden stadionban ez történik,

utalva arra, hogy a brazil csatár provokálja ellenfeleit és a nézőket.

Clarence Seedorf a korábbi holland világklasszis ezzel kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy Mourinho talán még a mérkőzés hatása alatt volt, mert a lényeg, hogy senkit, semmilyen indok miatt és semmilyen körülmények között nem érhet rasszista inzultus.

„Azt mondja, hogy rendben van rasszistának lenni, amikor Vinicius provokál – és szerintem ez nagyon helytelen. Soha, de soha nem szabadna igazolnunk a faji alapú sértéseket. Viniciusnak elege van az emberek igazságtalan viselkedéséből. Tudom, hogy Mourinho szívből egyetértene velem, de sajnos egy kicsit furcsán fejezte ki magát, azt hiszem."

Visszatérve Mourinhóra, a találkozót követő sajtótájékoztatón – miután láthatóan beszélt Viníciusszal és Prestiannival is – azt mondta, a két játékos különbözően mondta el neki a történteket. Azt is mondta, hogy szerinte a brazil csatár provokálta a publikumot.

„Egy ilyen gólnak kellene lennie a meccs őrült pillanatának. Sajnos ő nem csak örült annak a lenyűgöző gólnak. Amikor ilyen gólt szerez az ember, akkor tiszteletteljesen ünnepel. Amikor a rasszizmust emlegette, azt mondtam neki, hogy ez a Benfica. A klub történetének legnagyobb embere, Eusébio fekete bőrű volt. Ennél a klubnál senki sem rasszista.”

Vinícius a maga szókimondó stílusában reagált az eseményekre:

„A rasszisták mindenekelőtt gyávák. A szájuk elé kell húzniuk a mezüket.

De mások védelme alatt állnak, akiknek elméletileg kötelességük megbüntetni őket. Ami ma történt, az nem újdonság sem az életemben, sem a csapatom életében. Sárga lapot kaptam egy gól ünnepléséért. Még mindig nem értem, miért. Csak egy rosszul végrehajtott mozdulatsor volt, aminek semmi célja nem akadt.”

Játékostársai kiálltak Vinícius mellett, a leghatározottabban Kylian Mbappé, aki azt követelte, hogy Gianluca Prestiannit tiltsák ki a Bajnokok Ligájából. Azt is mondta: „Példát kell mutatnunk minden ránk felnéző gyereknek. Vannak dolgok, amiket nem fogadhatunk el.”

A kérdés az, hogy minek alapján? Gianluca Prestianni ugyanis a közösségi médiában azt közölte, hogy semmiféle módon nem sértette meg Viníciust. „Szeretném tisztázni, hogy soha nem céloztam rasszista sértésekkel Vini Jr.-t, aki sajnálatos módon félreértette, amit hallott” – mondta. – „Soha nem voltam rasszista senkivel, és sajnálom a Real Madrid játékosaitól kapott fenyegetéseket.”

A hivatalos X csatornáján közzétett bejegyzésében, az állítólagos incidensről készült videó mellett a Benfica megvédte Prestiannit: „Ahogy a képek is mutatják, a távolság miatt a Real Madrid játékosai nem hallhatták azt, amit állítanak” – állítja a portugál klub.

Ez így nem felel meg teljesen a valóságnak, Arda Güler éppen az argentin játékos mellett állt – viszont ő nem mondta el a nyilvánosság előtt, amit hallott.

Kezdőlap    Sport    Rasszizmus? Forrnak az indulatok a Viniciust ért sértés miatt, de a Benfica tagad

bajnokok ligája

josé mourinho

vinicius junior

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európa hadai épp most szállnak partra a Balti-tengerről
Próba

Európa hadai épp most szállnak partra a Balti-tengerről
A Standfast Dart 26 fedőnevű manőverrel a NATO új védelmi és elrettentési stratégiáját próbálják ki a gyakorlatban.
 

„Nehéz” két napon van túl Moszkva, Kijev és Washington

„Donald Trump tisztességtelen” – Volodimir Zelenszkij visszaszólt

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

J. D. Vance kiosztotta Európát

Megszólalt Friedrich Merz az önálló német atomfegyverkezésről

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban úgy vélekedett, három kérdésben egyszerre akar eredményt elérni az amerikai elnök, eltérve a korábbi amerikai irányvonaltól. Arra viszont a szakértő nem lát esélyt, hogy az amerikai elnök elképzelésének megfelelően rendszerváltás legyen a közel-keleti országban.
 

A pápa visszautasította Donald Trump meghívását, sőt aggasztja is a Béketanács

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle

Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle

Az Európai Bizottság átfogó stratégiát fogadott el az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos keleti régiók támogatására. A terv öt kiemelt területen kívánja erősíteni e térségek biztonságát, gazdasági ellenálló képességét és fejlődését - közölte az Európai Bizottság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Videón az olimpia legcukibb pillanata: elszabadult kutya szállt be a versenybe, célfotó is van róla

Videón az olimpia legcukibb pillanata: elszabadult kutya szállt be a versenybe, célfotó is van róla

Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 12:03
Egy kutya is beszállt a női sífutók versenyébe – videó
2026. február 18. 10:49
Naptárakat elő: Tyson–Mayweather április 25-én, 2026-ban!
×
×