Rasszizmus? Forrnak az indulatok a Viniciust ért sértés miatt, de a Benfica tagad

A playoff-párharc első mérkőzése a két csapat között egyetlen gólt hozott, azt Vinícius Júnior lőtte a tizenhatos bal sarkából, remek lövéssel. A gólszerző kirohant utána a közelebbi szögletzászlóhoz,

gólörömével provokálta a közönséget.

Emiatt a francia játékvezető, François Letexier sárga lappal is büntette.

A brazil játékos nem sokkal később jelezte a bírónak, hogy a Benfica argentin játékosa,

Gianluca Prestianni rasszista sértéssel illette. Emiatt levonult a pályáról, csapattársai követték.

A mérkőzés körülbelül tízperces szünet, huzavona után folytatódott.

Az újrakezdés után rendkívül feszült hangulatú volt a meccs, a hajrában a reklamáló José Mourinhót, a Benfica edzőjét ki is állította a játékvezető.

Aligha meglepő, hogy a lefújás óta eltelt lassan fél napban sokan, sokféle véleményt formáltak az esetről. Mourinho például, kiemelte azt is, hogy az sem lehet véletlen, hogy

Viníciusszal minden stadionban ez történik,

utalva arra, hogy a brazil csatár provokálja ellenfeleit és a nézőket.

Clarence Seedorf a korábbi holland világklasszis ezzel kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy Mourinho talán még a mérkőzés hatása alatt volt, mert a lényeg, hogy senkit, semmilyen indok miatt és semmilyen körülmények között nem érhet rasszista inzultus.

„Azt mondja, hogy rendben van rasszistának lenni, amikor Vinicius provokál – és szerintem ez nagyon helytelen. Soha, de soha nem szabadna igazolnunk a faji alapú sértéseket. Viniciusnak elege van az emberek igazságtalan viselkedéséből. Tudom, hogy Mourinho szívből egyetértene velem, de sajnos egy kicsit furcsán fejezte ki magát, azt hiszem."

Visszatérve Mourinhóra, a találkozót követő sajtótájékoztatón – miután láthatóan beszélt Viníciusszal és Prestiannival is – azt mondta, a két játékos különbözően mondta el neki a történteket. Azt is mondta, hogy szerinte a brazil csatár provokálta a publikumot.

„Egy ilyen gólnak kellene lennie a meccs őrült pillanatának. Sajnos ő nem csak örült annak a lenyűgöző gólnak. Amikor ilyen gólt szerez az ember, akkor tiszteletteljesen ünnepel. Amikor a rasszizmust emlegette, azt mondtam neki, hogy ez a Benfica. A klub történetének legnagyobb embere, Eusébio fekete bőrű volt. Ennél a klubnál senki sem rasszista.”

Vinícius a maga szókimondó stílusában reagált az eseményekre:

„A rasszisták mindenekelőtt gyávák. A szájuk elé kell húzniuk a mezüket.

De mások védelme alatt állnak, akiknek elméletileg kötelességük megbüntetni őket. Ami ma történt, az nem újdonság sem az életemben, sem a csapatom életében. Sárga lapot kaptam egy gól ünnepléséért. Még mindig nem értem, miért. Csak egy rosszul végrehajtott mozdulatsor volt, aminek semmi célja nem akadt.”

Játékostársai kiálltak Vinícius mellett, a leghatározottabban Kylian Mbappé, aki azt követelte, hogy Gianluca Prestiannit tiltsák ki a Bajnokok Ligájából. Azt is mondta: „Példát kell mutatnunk minden ránk felnéző gyereknek. Vannak dolgok, amiket nem fogadhatunk el.”

A kérdés az, hogy minek alapján? Gianluca Prestianni ugyanis a közösségi médiában azt közölte, hogy semmiféle módon nem sértette meg Viníciust. „Szeretném tisztázni, hogy soha nem céloztam rasszista sértésekkel Vini Jr.-t, aki sajnálatos módon félreértette, amit hallott” – mondta. – „Soha nem voltam rasszista senkivel, és sajnálom a Real Madrid játékosaitól kapott fenyegetéseket.”

A hivatalos X csatornáján közzétett bejegyzésében, az állítólagos incidensről készült videó mellett a Benfica megvédte Prestiannit: „Ahogy a képek is mutatják, a távolság miatt a Real Madrid játékosai nem hallhatták azt, amit állítanak” – állítja a portugál klub.

Ez így nem felel meg teljesen a valóságnak, Arda Güler éppen az argentin játékos mellett állt – viszont ő nem mondta el a nyilvánosság előtt, amit hallott.