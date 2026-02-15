Szalah zavarba ejtő dicséretet mondott Szoboszlai Dominikről, nézze meg a magyar klasszis gólját

Az egyiptomi klasszis ezt szombat este, a Brighton ellen 3-0-ra megnyert FA Kupa-mérkőzést követően nyilatkozott. Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a magyar válogatott játékos megszerezte tizedik gólját az idényben.

Szalah megjegyezte, ahhoz, hogy megnyerjék a sorozatot, nagy szükség van a magyar játékos kiváló teljesítményére, hiszen sokat támaszkodnak rá az idényben.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett Szalah-val, a holland szakember szerint Szoboszlai jelenleg egy a világ néhány elitjátékosa közül.