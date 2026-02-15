ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) és csapattársa, Mohamed Szalah ünnepel, miután csapatuk megszerezte második gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Manchester City-Liverpool mérkőzésen Manchesterben 2025. február 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szalah zavarba ejtő dicséretet mondott Szoboszlai Dominikről, nézze meg a magyar klasszis gólját

Infostart / MTI

Csapattársa, Mohamed Szalah szerint jelenleg a világ egyik legjobb futballistája Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott játékosa.

Az egyiptomi klasszis ezt szombat este, a Brighton ellen 3-0-ra megnyert FA Kupa-mérkőzést követően nyilatkozott. Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a magyar válogatott játékos megszerezte tizedik gólját az idényben.

Szalah megjegyezte, ahhoz, hogy megnyerjék a sorozatot, nagy szükség van a magyar játékos kiváló teljesítményére, hiszen sokat támaszkodnak rá az idényben.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett Szalah-val, a holland szakember szerint Szoboszlai jelenleg egy a világ néhány elitjátékosa közül.

