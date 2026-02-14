Szoboszlai gólt lőtt, Kerkez gólpasszt adott, a Liverpool továbbjutott

Egy évvel ezelőtt a Liverpool a kupasorozat ugyanezen szakaszában túl könnyedén vette a második vonalbeli Plymouth elleni mérkőzést – és rajtavesztett, kikapott, kiesett. Arne Slot most nem követett el hasonló hibát, erős tizeneggyel kezdett a Premier League 14. helyén álló rivális ellen.

Az első félidő hajrájáig kevés esemény történt, akkor ellenben Kerkez Milos a balszélen rástartolt egy szabad labdára, pontosan középre tekerte, s a jobbhátvéd posztjáról előrekalandozó Curtis Jones a hálóba lőtt.

A mérkőzés tulajdonképpen az 56. percig volt nyílt, akkor Cody Gakpo előreívelése után Mohamed Szalad egyből, a levegőből az üres területre, a tizenhatoson belülre passzolt és a nagy vágtával érkező Szoboszlai Dominik erős lövést küldött a kapuba. A magyar válogatott középpályásának ez volt a tizedik gólja a klubszezonban.

A harmadik liverpooli gól büntetőből született, Mohamed Szalad szerezte.