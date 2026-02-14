ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (j) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai (b2) csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án. A Liverpool másnap az Internazionale ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai gólt lőtt, Kerkez gólpasszt adott, a Liverpool továbbjutott

Infostart

A Liverpool FC bejutott az angol FA-kupa nyolcaddöntőjébe, miután az Anfield Roadon 3–0-ra legyőzte a Brightont. A Vörösök két magyar játékosa végigjátszotta a meccset.

Egy évvel ezelőtt a Liverpool a kupasorozat ugyanezen szakaszában túl könnyedén vette a második vonalbeli Plymouth elleni mérkőzést – és rajtavesztett, kikapott, kiesett. Arne Slot most nem követett el hasonló hibát, erős tizeneggyel kezdett a Premier League 14. helyén álló rivális ellen.

Az első félidő hajrájáig kevés esemény történt, akkor ellenben Kerkez Milos a balszélen rástartolt egy szabad labdára, pontosan középre tekerte, s a jobbhátvéd posztjáról előrekalandozó Curtis Jones a hálóba lőtt.

A mérkőzés tulajdonképpen az 56. percig volt nyílt, akkor Cody Gakpo előreívelése után Mohamed Szalad egyből, a levegőből az üres területre, a tizenhatoson belülre passzolt és a nagy vágtával érkező Szoboszlai Dominik erős lövést küldött a kapuba. A magyar válogatott középpályásának ez volt a tizedik gólja a klubszezonban.

A harmadik liverpooli gól büntetőből született, Mohamed Szalad szerezte.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai gólt lőtt, Kerkez gólpasszt adott, a Liverpool továbbjutott

liverpool fc

szoboszlai dominik

kerkez milos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baleset miatt lezárták a 77-es főutat

Baleset miatt lezárták a 77-es főutat

Két autó ütközött össze szombat este a 77-es úton Veszprém és Nemesvámos között - közölte honlapján az Útinform, a rendőrség tájékoztatása szerint egy ember a helyszínen meghalt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 21:27
Összerogyott a Ferencváros Zalaegerszegen
2026. február 14. 20:30
Konkoly Zsófia: a szüleim nélkül nem tartanék itt az úszókarrieremben, ők jelentik a motivációt
×
×
×
×