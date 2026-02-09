„Igazi varázsló” – Szoboszlai Dominiké lett a forduló gólja a Premier League-ben

A Premier League honlapján Szoboszlai Dominik Manchester Citynek lőtt gólját választották az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a legszebb találatnak. A magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz válogatott kapus megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után: a labda a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához, és onnan vágódott a hálóba.

A Premier League szakértői szerint mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben. Bár végül nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották a forduló legszebb találatának. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán így kommentálta a gólt: „a holdról is látszott”, utalva ezzel arra a kijelentésére, amit 2022 áprilisában mondott az országgyűlési választások megnyerésekor.

Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője azt mondta: „le a kalappal” Szoboszlai Dominik lövése előtt, a manchesteri csapat korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott: „ez az egyik legjobban kivitelezett lövés”, amit valaha látott. Roberto Carlos korábbi bombáihoz hasonlította a magyar középpályás vasárnapi gólját. „Amikor látta, hogy csak kétfős a sorfal, azt gondolta, ellőheti belülről. Igazi varázsló” – jegyezte meg a 75-szörös angol válogatott kapus.

Szoboszlai Dominik minden sorozatot figyelembe véve a jelenlegi szezonban negyedszer talált be szabadrúgásból, a Liverpoolban Luis Suarez 2012–2013-as teljesítménye (5 gól) óta ez a legtöbb.

A magyar középpályást a Manchester City elleni rangadó végén kiállították és egymeccses eltiltást kapott. „Ebben az országban, ebben a ligában hányszor fordul elő, hogy valakit visszahúznak, és a bíró mégis továbbengedi a játékot? Meg kellett volna adni a gólt, Szoboszlait pedig nem kellett volna kiállítani” – kommentálta az esetet Pep Guardiola.

Szoboszlai Dominik korábbi salzburgi csapattársával és barátjával, Erling Haalanddal futott versenyt a hosszabbítás legvégén Rayan Cherki előrevágott labdája után. A magyar játékos előbb visszarántotta a norvégot, majd Erling Haaland megtette ugyanezt Szoboszlai Dominikkel. A labda végül átgurult a gólvonalon. Később a játékvezető VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot, Szoboszlai Dominiket pedig kiállította.