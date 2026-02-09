ARÉNA - PODCASTOK
Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője a sajtó képviselőinek nyilatkozik az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában játszott Manchester City-Liverpool mérkőzés kezdete előtt a manchesteri Etihad Stadion 2023. április 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Josep Guardiola is kommentálta Szoboszlai Dominik mozdulatait

Infostart / MTI

Mintha megvédené a Liverpool magyarját.

Ritkán fordul elő a futballban, hogy egy vezetőedző nem tartja jogosnak az ellenfél egy játékosának piros lapját, de most ez történt, a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola szerint ugyanis nem kellett volna kiállítani Szoboszlai Dominikot a Liverpool elleni vasárnap esti rangadón, amelyet 2-1-re nyert meg a csapata.

„Megnyertük a meccset, Szoboszlai pedig most nem játszhat” – mondta Guardiola értetlenül arról a furcsa szituációról, amely az Anfielden rendezett mérkőzés hosszabbításában történt.

A vendégek ekkor már 2-1-re vezettek, a hazaiak kapusa, Alisson pedig előrement, hogy segítse az esetleges egyenlítést, de nem járt sikerrel, Rayan Cherki pedig a felezővonal közeléből az üres kapu felé rúgta a labdát. A két egykori salzburgi klubtárs és jóbarát, Erling Haaland és Szoboszlai versenyt futottak, előbb a magyar játékos rántotta vissza a norvégot, majd fordítva, a labda pedig végül átgurult a gólvonalon. Később a bíró VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot, Szoboszlait pedig kiállította.

Guardiola szerint szükségtelen volt a piros lap.

„Hol van a józan ész? Tudom, hogy visszahúzta, de ebben az országban, ebben a ligában hányszor fordul elő, hogy valakit visszahúznak, és a bíró mégis továbbengedi a játékot? Meg kellett volna adni a gólt, Szoboszlait nem kellett volna kiállítani, mi pedig örülünk” – vázolt egy lehetséges forgatókönyvet a katalán tréner.

Liverpooli kollégája, Arne Slot elsősorban a végeredmény miatt bosszankodott, mert egy győzelemmel megközelíthették volna riválisukat a tabellán. A következő, Sunderland elleni találkozót szarkasztikusan vezette fel.

„Aki szereti a futballt, azt mondja: hagyjuk, gól, jó nekik, jó mindenkinek. De ha az illető a Sunderland edzője, akkor inkább piros lapot szeretne látni. Ez a szabály, mi pedig mindannyian szeretnénk betartani a szabályokat” – fogalmazott.

Szoboszlai főszereplője volt a rangadónak, a címvédő Liverpool az ő parádés szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a 74. percben, de aztán a City 84. percben egyenlített – Bernardo Silva közelről kotorta a labdát a kapuba –, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított.

A Manchester City 50 ponttal a második, a Liverpool pedig 39-cel hatodik.

liverpool

szoboszlai dominik

josep guardiola

