Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én. A Liverpool 4-1-re gyõzött és a csapat szurkolói Szoboszlait választották a mérkõzés legjobbjának.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Kiállították Szoboszlai Dominikot

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Liverpool, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar légiós a végén piros lapot kapott.

A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.

A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított.

A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura,

Szoboszlai azonban visszarántotta őt.

Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.

liverpool fc

manchester city

szoboszlai dominik

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Fejfájósok, figyelem! Nem kímélnek benneteket a jövő heti frontok sem!

Japan's governing party on course for landslide election win

