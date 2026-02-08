Kiállították Szoboszlai Dominikot

A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.

A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított.

A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura,

Szoboszlai azonban visszarántotta őt.

Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.