Szoboszlai Dominik gólját ünneplik, de él a kérdés: megérte a kiállítás?

A magyar válogatott csapatkapitánya ősszel az Arsenalnak rúgott egy bődületesen nagy gólt, ma már nem nagy kunszt lemérni, 32,3 yardról, azaz 29,53 méterről lőtt David Raya kapujának jobb oldalába. Akár Puskás-díjra is esélyes lehetett volna a löket – azonban nem került be a kiválasztottak közé.

Sebaj, itt a következő arra méltó gól: a világ egyik legjobb kapusának, Gianluigi Donnarummának is lőtt egy szabadrúgás-gólt, még messzebbről. Úgy, hogy az olasz kapus szinte mozdulni sem tudott rá.

Szoboszlai Dominiknak ez volt – minden sorozatot figyelembe véve – a negyedik közvetlenül szabadrúgásból elért gólja a 2025–2026-os idényben. Az elmúlt tíz évben senki sem rúgott ilyen sokat a Vörösök mezében, ez a rekord 2012–2013 óta, akkor az uruguayi Luis Suárez ötig jutott. Ám Szoboszlai idényének még nincs vége.

A 74. percben vette be Donnarumma kapuját, akkor úgy tűnt, nyerhet a Liverpool, annak ellenére, hogy a City sokat támadott a mérkőzés addigi szakaszában, különösen az első félidőben. Pep Guardiola játékosai tíz lövéssel próbálkoztak az első 45 percben, ez rekordbeállítás egy vendégcsapattól az Anfield Roadon, amióta mérik ezeket az adatokat, tehát 2003–2004 óta.

Ám nem egészen tíz perccel később Erling Haaland labdájából Bernardo Silva kiegyenlített, majd a norvég szupersztár egy tizenegyesből a vezetést is megszerezte a 93. percben. Egészen pontosan 92 perc 42 másodpercnél született a gól, ez a legkésőbbi győztes gól, amelyet bajnoki mérkőzésen egy vendégcsapat szerzett az Anfield Roadon.

A Liverpool az első öt fordulóban kétségtelenül többször is nyert meg mérkőzést a találkozó utolsó perceiben, esetenként a hosszabbítás perceiben, de a sors azt már sokszorosan elvette a Vörösöktől. Ez volt a negyedik vereséget hozó gól, amelyet a Liverpool a 90. perc után kapott a Premier League mostani idényében, ez is csúcsbeállítás, s érdemes kiemelni, a legerősebb csapatok közül még egyikkel sem fordult ez elő a PL történetében. (A rekorderek: Watford 2017–2018, West Ham United 2021–2022, Watford 2021–2022 és Southampton 2024–2025.

Maradva még a csúcsoknál: a 83. percben még vezetett a Liverpool, ez a legmagasabb percszám egy olyan bajnoki mérkőzésen, amelyen vezetett, de végül vereséget szenvedett. Lett volna esélye egyenlíteni az Anfirld Roadon először eredményes Erling Haaland gólja után, de Alexis Mac Alister lövése után Gianluigi Donnarumma bravúrral hárított.

A hosszabbítás tizedik percében jártak már, amikor Haaland egyedül kiugrott, a jobbhátvéd helyéről átsprintelő Szoboszlai utolérte ugyan, de csak megrántani tudta a karjánál. A norvég csatár utána öt lökte fel, ezért hiába került a labda a hálóba (Ryan Cherki lőtte be végül) a VAR-vizsgálat után a játékvezető érvénytelenítette a gólt, viszont kiállította a gólhelyzetben lévő ellenfelével utolsó emberként szabálytalankodó Szoboszlai Dominikot.

Angliában nagyon értékelik az ilyesfajta, akár önfeláldozónak is mondható szerelési kísérletet, a szurkolók ünnepelték Szoboszlait, miközben kénytelen volt elhagyni a hármas sípszó előtt a pályát, hiszen a fejében az volt, meg kell menteni a kaput a góltól, hátha lehet még egy jó ellentámadásra idő, ami egyenlítést hozhat. Ám a végső szaldó az, hogy a Liverpool jobban járt volna azzal, ha a érvényes Cherki gólja, de Szoboszlai a pályán maradhat – így ugyanis kizárta magát a szerdai, Sunderland elleni bajnokiról. Arne Slot jobbhátvéd-mizériája tovább folytatódik, bár a holland edző abban reménykedik, hogy esetleg Joe Gomez felépül a Fekete Macskák elleni találkozóra.

A vereség ellenére magyar szempontból pozitívum, hogy hogy mind Szoboszlai Dominik, mind Kerkez Milos magas osztályzatot kapott az angol lapoktól. A balhátvéd esetében kiemelték, hogy sikeresen vívta meg a párharcát korábbi klubtársával, Antoine Semenyóval.