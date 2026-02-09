„A holdról is látszott” – Szoboszlai Dominiknak és a balmazújvárosi fideszes győztesnek is gratulált Orbán Viktor

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Liverpool labdarúgócsapata hazai pályán 2–1-re kikapott a Manchester Citytől a Premier League 25. fordulójában. Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett óriási góljával jutott előnyhöz, a vendégek azonban Bernardo Silva és Erling Haaland találatával fordítottak. A magyar válogatott csapatkapitányát a 103. percben kiállították, miután kölcsönösen megrángatták egymást Erling Haalanddal, amikor utóbbi nagy sebességgel rástartolt egy előrevágott labdára.

Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül Szoboszlai Dominik gyönyörű gólját. A kormányfő Facebook-oldalán a találtról készült videóhoz annyit fűzött hozzá, hogy

„a holdról is látszott”,

utalva ezzel arra a kijelentésére, amit 2022 áprilisában mondott az országgyűlési választások megnyerésekor.

Nem ez volt az egyetlen gratuláció vasárnap Orbán Viktortól, ugyanis nem sokkal később egy napszemüveges emojival kísérve méltatta Nagy Zoltánt, a Fidesz–KDNP jelöltjét, aki 397 szavazattal megnyerte a balmazújvárosi 7. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzati választást. Ezzel a kormánypártok többségbe kerültek a helyi képviselő-testületben.

„Fidesz győzelem Balmazújvárosban. Jön a tavasz...”

– írta Orbán Viktor Nagy Zoltán sikerére reagálva.