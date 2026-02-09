„Futballbűn” Szoboszlait jobbhátvédként játszatni

Manchester City elleni vereség után a német edző (vagy az ő nevében író valaki) szokatlanul keményen bírálta Arne Slot döntését. Természetesen nem nevezte meg őt, de hát mégis csak a holland edző felelőssége a csapatösszeállítás, s az, hogy a Vörösök játékosai közül ki, milyen poszton játszik.

Ezt írta a közösségi médiában: „A történelmi gól ellenére sem tudjuk igazán megmutatni Szoboszlai igazi értékét. Az, hogy vészmegoldásként jobbhátvédként használjuk, függetlenül attól, hogy mennyire hatékony ezen a poszton, minden értelemben futballbűn. Nem arról beszélek, hogy ő lett volna a felelős az egyenlítő gólért azzal, hogy nem lépett ki, hogy les legyen, még csak nem is a komikus piros lapról a végén, de Szoboszlai hiánya a támadóharmadból megbénítja a csapatot. Hiányzott a meccs során, különösen az utolsó és az utolsó előtti passzokban. Elveszítjük a posztján legjobb játékost, csak hogy javítsunk a helyzeten egy olyan poszton, amiben nem jó, csak elvégzi a munkáját. Ott van Jones és mások is, akik képesek lennének ott játszani.”

Klopp véleménye kommentálásra sarkalta követőit. Egyikük azt írta: „Ő szó szerint Stevie G. megtestesítője. Egymaga viszi ezt a csapatot. Nélküle a 10–11. helyen lennénk. Vannak sztárjátékosaink, akiknek vannak pillanataik, de nagyjából ennyi. Ő a kőszikla, a mag és a jövő kapitánya.”