ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.1
usd:
317.34
bux:
129572.87
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének Atlético Madrid elleni első mérkőzésén a madridi Wanda Metropolitano Stadionban 2020. február 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juanjio Martin

„Futballbűn” Szoboszlait jobbhátvédként játszatni

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere – az edző, aki Szoboszlai Dominikot a Liverpoolhoz vitte – egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy Arne Slot jobbhátvédként játszatja a magyar válogatott csapatkapitányát. Legalábbis a nevével fémjelzett szurkolói oldalon, egy Facebook-posztban az olvasható: „minden értelemben futballbűn őt jobbhátvédként használni”.

Manchester City elleni vereség után a német edző (vagy az ő nevében író valaki) szokatlanul keményen bírálta Arne Slot döntését. Természetesen nem nevezte meg őt, de hát mégis csak a holland edző felelőssége a csapatösszeállítás, s az, hogy a Vörösök játékosai közül ki, milyen poszton játszik.

Ezt írta a közösségi médiában: „A történelmi gól ellenére sem tudjuk igazán megmutatni Szoboszlai igazi értékét. Az, hogy vészmegoldásként jobbhátvédként használjuk, függetlenül attól, hogy mennyire hatékony ezen a poszton, minden értelemben futballbűn. Nem arról beszélek, hogy ő lett volna a felelős az egyenlítő gólért azzal, hogy nem lépett ki, hogy les legyen, még csak nem is a komikus piros lapról a végén, de Szoboszlai hiánya a támadóharmadból megbénítja a csapatot. Hiányzott a meccs során, különösen az utolsó és az utolsó előtti passzokban. Elveszítjük a posztján legjobb játékost, csak hogy javítsunk a helyzeten egy olyan poszton, amiben nem jó, csak elvégzi a munkáját. Ott van Jones és mások is, akik képesek lennének ott játszani.”

Klopp véleménye kommentálásra sarkalta követőit. Egyikük azt írta: „Ő szó szerint Stevie G. megtestesítője. Egymaga viszi ezt a csapatot. Nélküle a 10–11. helyen lennénk. Vannak sztárjátékosaink, akiknek vannak pillanataik, de nagyjából ennyi. Ő a kőszikla, a mag és a jövő kapitánya.”

Kezdőlap    Sport    „Futballbűn” Szoboszlait jobbhátvédként játszatni

jürgen klopp

liverpool

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak
Szombaton újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezúttal Szombathely volt a helyszín, ahol ismét beszédet mondott a miniszterelnök. Aznap Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját. A kormányfő beszédét és az ellenzéki párt programismertetőjét Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki hétfőn a rendőrök a Bászna Gabona Zrt. képviselőjét. A kelet-magyarországi gabonakereskedő cégnél többmilliárd forintos hiány és jelentős készleteltűnés miatt indult nyomozás, amely gazdák, vevők és hitelezők széles körét érinti - írja a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Lai's supporters say this amounts to a death sentence, but authorities say it demonstrates the rule of law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 13:57
Fellélegezhetnek Győrben, marad a világsztár a városban
2026. február 9. 13:33
Visszhang Lindsey Vonn rémálomszerű napjáról
×
×
×
×