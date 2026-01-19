Kézilabda-Eb, tenisz Grand Slam és csúcsfoci is lesz ma a tévében

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, csoportmérkőzés, Herning, Ausztria-Szerbia
20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, csoportmérkőzés, Herning, Németország-Spanyolország
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder
23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, New York Knicks-Dallas Mavericks
Sport 2
17.00: Darts, Saudi Masters, 1. nap
Eurosport 1
1.30: Tenisz, Ausztrál Open
Eurosport 2
1.00: Tenisz, Ausztrál Open
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Sevilla
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Como
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Verona
20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Bournemouth