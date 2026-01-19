ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Kézilabda-Eb, tenisz Grand Slam és csúcsfoci is lesz ma a tévében

Infostart / MTI

A kézilabda Európa-bajnokság csoportmeccsein kívül a három foci-csúcsliga meccseit, az ausztrál nyílt teniszbajnokság mérkőzéseit, NBA-meccseket és dartsot is közvetít ma élőben a tévé.

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, csoportmérkőzés, Herning, Ausztria-Szerbia

20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, csoportmérkőzés, Herning, Németország-Spanyolország

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, New York Knicks-Dallas Mavericks

Sport 2

17.00: Darts, Saudi Masters, 1. nap

Eurosport 1

1.30: Tenisz, Ausztrál Open

Eurosport 2

1.00: Tenisz, Ausztrál Open

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Sevilla

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Como

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Verona

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Bournemouth

