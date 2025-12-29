ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
Nyitókép: Unsplash.com

Rosszul zárja az évet a magyar vízilabda-válogatott

Infostart / MTI

A januári, belgrádi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi vízilabda-válogatott gyenge második félidei teljesítménye miatt 13-7-re kikapott a horvát csapattól hétfőn Rotterdamban.

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese szombaton a házigazda hollandokat verte 12-9-re, vasárnap pedig 22-15-re múlta felül a török együttest. Hétfőn a 2024-ben világbajnok, olimpiai és Eb-ezüstérmes horvát csapat várt a magyarokra, akik az első negyedben remekül védekeztek így gólt sem kapva vezettek. A második felvonásban mínusz egyre visszazárkózott a rivális, amely a harmadik játékrészben összesítésben már 4-0-s sorozatnál tartott, amikor a magyarok újfent betaláltak.

Ezt a negyedet - elsősorban gyenge emberelőny-kihasználásuk miatt - így is 5-1-re elveszítették el Manhercz Krisztiánék, akiknek a záró etapban sem sikerült újítaniuk, így a végén a horvátok hatgólos sikernek örülhettek.

Az Európa-bajnokság január 10-én rajtol Belgrádban,

a nemzeti csapat a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel egy csoportban.

Rotterdam Kupa, 3. forduló:

Horvátország-Magyarország 13-7 (0-2, 4-3, 5-1, 4-1)

a magyar gólszerzők: Manhercz 2, Kovács P., Burián, Angyal, Tátrai, Varga Vi. 1-1

Kezdőlap    Sport    Rosszul zárja az évet a magyar vízilabda-válogatott

vízilabda

vízilabda-válogatott

férfi vízilabda-válogatott

24 ÓRA
