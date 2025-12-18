A brazilok elrontották Ancelotti karácsonyát

A 36 éves Davide, a legendás edző, Carlo Ancelotti fia, aki korábban többek között a Real Madrid, az Everton és a Napoli csapatában is édesapja első számú segítőjeként dolgozott, július óta irányította a nagymúltú fekete-fehér klubot.

Ez volt az első vezetőedzői megbízása egy profi klub élén. A Botafogónál töltött ideje alatti mérlege 15 győzelem, 10 döntetlen és nyolc vereség. Irányítása alatt a Botafogo a hatodik helyen végzett a brazil bajnokságban, és kiesett a Libertadores-kupa nyolcaddöntőjében.

A brazil klub a teljes stábot menesztette, benne Luca Guerra erőnléti edzőt, valamint Luis Tevenetet és Andrew Mangant.