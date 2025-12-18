ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.46
usd:
330.07
bux:
109547.02
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője csapata sajtóértekezletén a manchesteri Etihad Stadionban 2024. április 16-án. A Real Madrid másnap a Manchester City ellen játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágó mérkőzésén.
Nyitókép: MTI/AP-PA/Martin Rickett

A brazilok elrontották Ancelotti karácsonyát

Infostart

Carlo Ancelotti szomorú: rossz hírt kapott az ünnepek előtt. A riói Botafogo hivatalosan is megerősítette, hogy menesztette edzőjét, Davide Ancelottit.

A 36 éves Davide, a legendás edző, Carlo Ancelotti fia, aki korábban többek között a Real Madrid, az Everton és a Napoli csapatában is édesapja első számú segítőjeként dolgozott, július óta irányította a nagymúltú fekete-fehér klubot.

Ez volt az első vezetőedzői megbízása egy profi klub élén. A Botafogónál töltött ideje alatti mérlege 15 győzelem, 10 döntetlen és nyolc vereség. Irányítása alatt a Botafogo a hatodik helyen végzett a brazil bajnokságban, és kiesett a Libertadores-kupa nyolcaddöntőjében.

A brazil klub a teljes stábot menesztette, benne Luca Guerra erőnléti edzőt, valamint Luis Tevenetet és Andrew Mangant.

Kezdőlap    Sport    A brazilok elrontották Ancelotti karácsonyát

carlo ancelotti

brazil labdarúgás

botafogo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentették: már most elkezdődött az influenzajárvány, de egyes országrészekben nincsen oltás

Bejelentették: már most elkezdődött az influenzajárvány, de egyes országrészekben nincsen oltás

Január helyett már most elkezdődött az influenzaszezon – jelentette be az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos tisztifőorvosa a hivatal friss adatai alapján. Surján Orsolya megerősítette azt is, hogy bár a rizikócsoportokba tartozók számára elérhető az oltóanyag, ám az ország egyes területén tapasztalható lehet a készlethiány.
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bérstop jön az autóipari gigavállalatnál, amely Magyarországon is jelen van

Bérstop jön az autóipari gigavállalatnál, amely Magyarországon is jelen van

A Volkswagen-csoport 2026-ra kiterjedő bérbefagyasztást vezet be a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozóknál: nem lesz általános béremelés, és elmaradnak a magasabb bérsávokba sorolások is. A döntés több németországi üzemben komoly belső feszültséget váltott ki, a dolgozók egy része attól tart, hogy tartóssá válik a bérnyomás – számolt be a Handelsblatt. A cégcsoport az Audi révén Magyarországon is jelen van, de a lépés egyelőre nem érinti a győri üzemet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megható karácsony a vidéki állatkertben: nézzétek, mivel lepték meg a makikat +videó

Megható karácsony a vidéki állatkertben: nézzétek, mivel lepték meg a makikat +videó

Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

The EU is deciding whether to loan tens of billions of euros of Russian money to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 16:48
Dárdai Pál visszatér Magyarországra, leszerződött
2025. december 18. 11:04
Kubatov Gábor már készül Tóth Alex eladására
×
×
×
×