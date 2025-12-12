Nem sikerült a bravúr az olaszok ellen

Amint a kezdés előtt egy órával kiderült, Mihalik András betegség, Szathmáry Simon pedig kisebb sérülés miatt nem játszhat az egész tornán Majoross Gergely szövetségi kapitány elitvilágbajnokságra készülő együttesében.
Hamar kettős emberelőnybe kerültek a hazaiak, és a gyorsan megjáratott korongot Terbócs vágta a kapuba. Amikor pedig a címvédő vendégek kerültek fórba, abból ők lőttek gólt tíz másodperc alatt.
A második harmad komoly olasz mezőnyfölényt és egy találatot hozott. A 22. percben Zanatta bődületes nagy gólt ragasztott távolról a jobb felső sarokba. A továbbiakban pedig Bálizs kapus védéseire volt szükség, hogy ne változzon az állás. A hazaiak előtt egy helyzet adódott, a kapura lövést ebben a szakaszban 18-5-re nyerték a vendégek.
A záró felvonásban jól védekeztek az olaszok, és főleg nekik volt ekkor is helyzetük, ám az eredmény nem változott.
A magyarokra szombaton szintén egy olimpiára készülő gárda, a francia válogatott vár.
Eredmények, 1. forduló:
- Olaszország–Magyarország 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
gól: Segafredo (14.), Zanatta (22.), illetve Terbócs (6.)
Korábban:
- Lengyelország–Franciaország 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 0-0, 1-0), szétlövés után.
A további program:
szombat, 2. forduló:
- Olaszország-Lengyelország 15.00
- Magyarország-Franciaország 19.00
vasárnap, 3. forduló:
- Olaszország-Franciaország 12.30
- Magyarország-Lengyelország 16.30