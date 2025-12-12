ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek Gabriella
A budapesti Tüskecsarnokban zajló Sárközy Tamás Emléktornán a házigazda magyarok az ötkarikás játékok házigazdájával, az olaszokkal csaptak össze.
Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid

Nem sikerült a bravúr az olaszok ellen

Infostart

A magyar férfi jégkorong-válogatott 2–1-re kikapott a februári olimpiára házigazdaként készülő olasz csapattól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna pénteki nyitófordulójában.

Amint a kezdés előtt egy órával kiderült, Mihalik András betegség, Szathmáry Simon pedig kisebb sérülés miatt nem játszhat az egész tornán Majoross Gergely szövetségi kapitány elitvilágbajnokságra készülő együttesében.

Hamar kettős emberelőnybe kerültek a hazaiak, és a gyorsan megjáratott korongot Terbócs vágta a kapuba. Amikor pedig a címvédő vendégek kerültek fórba, abból ők lőttek gólt tíz másodperc alatt.

A második harmad komoly olasz mezőnyfölényt és egy találatot hozott. A 22. percben Zanatta bődületes nagy gólt ragasztott távolról a jobb felső sarokba. A továbbiakban pedig Bálizs kapus védéseire volt szükség, hogy ne változzon az állás. A hazaiak előtt egy helyzet adódott, a kapura lövést ebben a szakaszban 18-5-re nyerték a vendégek.

A záró felvonásban jól védekeztek az olaszok, és főleg nekik volt ekkor is helyzetük, ám az eredmény nem változott.

A magyarokra szombaton szintén egy olimpiára készülő gárda, a francia válogatott vár.

Eredmények, 1. forduló:

  • Olaszország–Magyarország 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
    gól: Segafredo (14.), Zanatta (22.), illetve Terbócs (6.)

Korábban:

  • Lengyelország–Franciaország 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 0-0, 1-0), szétlövés után.

A további program:

szombat, 2. forduló:

  • Olaszország-Lengyelország 15.00
  • Magyarország-Franciaország 19.00

vasárnap, 3. forduló:

  • Olaszország-Franciaország 12.30
  • Magyarország-Lengyelország 16.30

