Infostart.hu
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
A Puskás Aréna 2024. május 22-én. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága ezen a napon meghozott döntése szerint Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Egy dolog már eldőlt a magyar–ír kapcsán

Infostart / MTI

Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar labdarúgó-válogatott utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyet az ír csapattal játszik november 16-án, a Puskás Arénában.

Erről kedden számolt be magyar szövetség (MLSZ) honlapja, egy nappal azt követően, hogy megkezdődött a jegyértékesítés az összecsapásra.

A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket.

Az eredmények alakulásának függvényében az is elképzelhető, hogy Marco Rossi együttese már az előbbi mérkőzésen bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyét, ebben az esetben tét nélkül fogadhatná az íreket.

