Tömegek rohanták meg a FIFA-t

Három nappal a határidő lejárta előtt lépte át a jelentkezők száma az egymilliós határt. Közülük körülbelül 65 ezren kapnak majd feladatot a június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő eseményen, amelynek első hivatalos önkéntes központja kedden (ma) nyílik meg New Yorkban.

„Az önkéntesek a FIFA-tornák szíve, lelke és mosolya. Helyben megmutathatják büszkeségüket, ezen kívül bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, és életre szóló emlékeket és barátságokat szerezhetnek, miközben egy történelmi eseményt segítenek” – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

A világbajnokságon először vesz részt 48 csapat. A tornát 16 városban bonyolítják le, ezért is van szükség ilyen nagy létszámú önkéntesre, akik 24 különféle területen dolgozhatnak hivatalos és nem hivatalos helyszíneken, beleértve a stadionokat, edzőpályákat, repülőtereket és szállodákat.