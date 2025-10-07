ARÉNA - PODCASTOK
Elhunyt Bacsó István

Infostart / MTI

Kilencvenegy éves korában elhunyt Bacsó István, a magyar női labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

A magyar szövetség honlapja alapján Bacsó tanított a Testnevelési Főiskolán, dolgozott a KSI-ben, pályaedzőként pedig tevékenykedett a Bp. Honvéd, a Vasas SC és a BVSC férficsapatánál is. A férfiválogatottnál több időszakban - például Kovács Ferenc, majd Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi korszakában - is másodedző volt. Az élvonalban a Tatabányai Bányászt és a III. Kerületi TTVE-t irányította vezetőedzőként.

A női válogatottat 1997 és 2004 között 43 mérkőzésen vezette, ami az időtartamot tekintve hazai rekord.

