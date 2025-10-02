Éjszakába nyúlik a nap fénypontja - sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kosárlabda, férfi NB I, alapszakasz, Szeged-Kaposvár
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló, KRC Genk-Ferencváros
Sport 1
11.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 7. helyért, Handebol Taubaté-California Eagles
13.30: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 5. helyért, Zamalek SC-Sarjah SC
16.00: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 3. helyért, Magdeburg - al-Ahli SC
18.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, döntő, Veszprém-Barcelona
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló, Dinamo Kijev-Crystal Palace
Eurosport 1
14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 3. szakasz
Eurosport 2
22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Rotherham United-Bradford City