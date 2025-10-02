ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök Petra
A Genk egyenlítő gólja a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Genk mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. november 9-én. A találkozó 1-1-es döntetlennel zárult.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Éjszakába nyúlik a nap fénypontja - sport a tévében

Infostart / MTI

21 órakor kezdődik a Ferencváros belgiumi EL-fellépése. Előtte meg lehet nézni a férfi kézilabdaklub-vb döntőjét a Veszprémmel.

M4 Sport

18.00: Kosárlabda, férfi NB I, alapszakasz, Szeged-Kaposvár

21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló, KRC Genk-Ferencváros

Sport 1

11.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 7. helyért, Handebol Taubaté-California Eagles

13.30: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 5. helyért, Zamalek SC-Sarjah SC

16.00: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, a 3. helyért, Magdeburg - al-Ahli SC

18.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, Egyiptom, döntő, Veszprém-Barcelona

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló, Dinamo Kijev-Crystal Palace

Eurosport 1

14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 3. szakasz

Eurosport 2

22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Rotherham United-Bradford City

