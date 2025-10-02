Éjszakába nyúlik a nap fénypontja - sport a tévében

Friedrich Merz kancellár nagy ígérete volt, hogy Németország újra határozottan hallatja a hangját az Európai Unióban, ám egy friss kancelláriai dokumentum szerint a kormány belső vitái ezt jelenleg lehetetlenné teszik. A Handelsblatt által megszerzett lista tizenegy fontos uniós jogszabálycsomagot sorol fel, amelyekben nincs egységes berlini álláspont. A megosztottság olyan kulcsdossziékat érint, mint a klímacélok, a védelmi ipar, az ellátási lánc irányelv vagy a géntechnológia szabályozása. Az ügy érzékenyen érinti Németország hitelességét Brüsszelben, miközben az üzleti szféra és az uniós partnerek egyaránt egységes fellépést várnának Berlini kormánytól.