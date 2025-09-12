ARÉNA
A szerb Novak Djokovic a brit Daniel Evans elleni mérkőzésére érkezik a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában Londonban 2025. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Novak Djokovic elköltözött Szerbiából a politika miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező Görögországban fog élni családjával.

Politikai okok miatt elköltözött Szerbiából Novak Djokovic, aki családjával Görögországban fog élni – írja a 24.hu.

A 38 éves, 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező, szerb nemzeti hős kapcsolata megromlott Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel, miután a sportoló támogatásáról biztosította azokat a diákokat, akik a korrupció ellen tüntetnek és új választásokat követelnek. A kettejük közötti konfliktus annyira elmérgesedett, hogy

a szerb államfő árulónak nevezte Novak Djokovicot, aki az egyik januári győzelmét egy nőnek ajánlotta, aki megsérült tavaly decemberben az egyik tüntetésen.

Korábban volt egy olyan eset is, hogy Vucic elnök a tévében felolvasta egy kisfiú levelét, aki többek között azt is írta, hogy szereti Djokovicot, a világ legjobb teniszezőjét – de az államfő nem Djokovic nevét olvasta fel, hanem Nikola Jokic szerb NBA-kosárlabdázóét mondta be, aki korábban többször is nyilvánosan kiállt a hatalom mellett. Ám Vucic lebukott a hamisítással, mert egy tévékamera ráközelített a levélre, ahol olvasható volt Djokovic neve... És ekkor vált világossá a szerbek számára, hogy a hatalom cenzúrázza a teniszezőt.

Novak Djokovic az ellentétek miatt alig tartózkodott Szerbiában az utóbbi időben, most pedig az is kiderült, hogy Görögországban képzeli el a jövőt. Két gyermeke egy athéni magániskolában fog tanulni.

A görög Proto Thema cikke szerint a szerb világsztár saját teniszakadémiát szeretne nyitni athéni otthonához közel. Novak Djokovic egyébként Belgrád mellett Monte-Carlóban és Marbellában is rendelkezik bejelentett lakhellyel.

A korábbi világelső teniszező Novak nevű teniszközpontot is működtetett a szerb fővárosban, de 2023-ban visszaadta az államnak a létesítményt. A centrum vezetését pedig az egykor a világ tíz legjobb férfi teniszezője közé sorolt Janko Tipsarevic vette át, aki az Aleksandar Vucic által alapított Szerb Haladó Párttal szimpatizál.

