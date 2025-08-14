ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Szerbia, kormányellenes tüntetések
Nyitókép: X / Nexta

Egyre durvul a helyzet Szerbiában, bár az elnök szerint nem lesz polgárháború

Infostart / MTI

Aleksandar Vucic azt követően mondta ezt, hogy szerda este Újvidéken ellenzéki tüntetők összecsaptak a Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistáival és a rendőrökkel.

Az elnök beszámolt arról, hogy 16 rendőr és 64 civil sérült meg az incidens során az SNS újvidéki irodájánál. Hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy elfogják azokat, akik "Szerbiát polgárháborúba akarták sodorni". Mint mondta, Belgrád és Újvidék utcáit is meg fogják tisztítani, "tisztelni fogjuk az ellenfeleinket, de az erőszaktevők, verőlegények és bűnözők számára nem lesz kegyelem".

Az újvidéki pártiroda előtt előbb az ellenzéki tüntetők és a kormányzó Szerb Haladó Párt aktivistái csaptak össze, a rendőrség azt követően avatkozott közbe, hogy az SNS tagjai pirotechnikai eszközöket vetettek be a tiltakozók ellen. Szerda este Újvidéken kívül Belgrádban is összecsaptak a tiltakozók a rendőrökkel, más településeken, például Szabadkán, Nisben és Kragujevacon azonban békésen zajlott a tüntetés.

Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva. Ezután országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között szerepelt a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése.

A kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható.

A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.

