Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Ellenzéki tüntetők csaptak össze a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistáival és rendőrökkel Újvidéken szerda este. Aleksandar Vucic szerb elnök beszámolója szerint 16 rendőr és 64 civil sérült meg. Újvidéken kívül Belgrádban is komoly incidens alakult ki a tiltakozók és a hatóságok között, más településeken – például Szabadkán, Nisben és Kragujevacon – azonban békésen zajlottak a tüntetések. A szerbiai utcai zavargások tavaly novemberben kezdődtek, miután leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, melynek következtében 16 ember életét vesztette. Az ügyben vádemelés történt mulasztás és emberi élet veszélyeztetés miatt, az újvidéki Felső Ügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

A tragédia után civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők kezdtek el demonstrációkat szervezni. Követeléseik között szerepel a balesetért felelős személyek felelősségre vonása, a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret legalább 20 százalékos növelése. A szerb kormány szerint az elmúlt hónapokban teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.

Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádióban azt mondta, a szerdai újvidéki és belgrádi összecsapások egy láncreakció újabb állomásai voltak. Már kedden országszerte több békés demonstrációt szerveztek a főleg egyetemistákból álló tüntetők, és helyi tudósítások szerint a kormánypárthoz kötődő aktivisták erőszakosan fellépve zavarták meg ezeket a tüntetéseket. Tulajdonképpen erre adott válaszként szervezték meg a szerdai újabb nagy tiltakozásokat Újvidéken és a szerb fővárosban, és ezúttal is erőszakba fulladtak a zavargások. A szakértő nem túl optimista a közeljövőt illetően, arra számít, hogy további demonstrációkat tartanak az elégedetlenek Belgrádban és a nagyobb szerbiai településeken. Egyelőre nem lehet tudni, hová fut ki ez a folyamat, mindenesetre nagyon aggasztó, hogy ennyire gyakran fordulnak elő erőszakos incidensek az utcákon.

Aleksandar Vucic szerdán kijelentette: mindent megtesznek azért, hogy elfogják azokat, akik Szerbiát „polgárháborúba akarják sodorni”. Az államfő úgy fogalmazott, Belgrád és Újvidék utcáit „meg fogják tisztítani”, valamint figyelmeztetett, hogy tisztelik ugyan a tiltakozók véleményét és kiállását, de „az erőszaktevők, verőlegények és bűnözők számára nem lesz kegyelem". Németh Ferenc nem tartja valószínűnek, hogy ténylegesen polgárháború törne ki Szerbiában. Úgy véli,

a szerb elnök jelen helyzetben „megpróbálja felnagyítani a helyzetet, vagy legalábbis olyan színben feltüntetni az egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy ők destabilizálni akarják Szerbiát”.

Azt gondolja, ez nem igaz, nem ez a demonstrálók szándéka, hiszen a közzétett követeléseik más szempontokat helyeztek a középpontba.

A szakértő hozzátette: a tüntetők egyelőre kitartóak, már majdnem tíz hónapja kint vannak az utcákon, Aleksandar Vucic és a szerb kormányzat pedig eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat.

A tüntetők első számú kérése, hogy az elnök írjon ki előre hozott választásokat Szerbiában. Németh Ferenc ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az elmúlt napokban már Aleksandar Vucic is tett utalásokat egyes nyilatkozataiban arra, hogy ez akár még meg is valósulhat a közeljövőben. Konkrét időpontot nem említett az államfő, de úgy tűnik, kezd engedékenyebb lenni ebben a kérdésben. A szakértő szerint a lehetséges választástól és a pártpolitikai visszhangoktól függetlenül addig nem fognak lecsillapodni a kedélyek, amíg nem történik meg az elszámoltatás a tavaly novemberi, újvidéki tragédia ügyében. Tisztább kép akkor állhat elő, ha megnevezik és megbüntetik a felelősöket. „Amíg ez nem valósul meg, folytatódni fognak a tüntetések, melyeknek az intenzitása feltételezhetően csak nőni fog” – vélekedett a Nyugat-Balkán-szakértő.

(A nyitóképen: tüntetést oszlatnak rohamrendőrök a vajdasági Verbászban, ahol a szerb vezetés lemondását követelők kormánypárti ellentüntetőkkel csaptak össze 2025. augusztus 12-én. A kormányellenes tiltakozások 2024 novemberében kezdődtek Szerbiában azt követően, hogy november 1-jén leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenöt ember halálát okozva.)