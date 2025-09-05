ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.88
usd:
335.33
bux:
103178.71
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sander Koning

Lando Norris: nem számít, hogy három, tíz, vagy száz ponttal vagyok lemaradva

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Már nem foglalkozik a múlt vasárnap történt zandvoorti kiesésével Lando Norris, a Forma–1-es McLaren istálló összetettben második helyen álló brit versenyzője, aki a hétvégi Olasz Nagydíjon is győzelemre tör.

A 25 éves pilóta Monzában az újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, egyáltalán nem gondol az elmúlt hétvégén történtekre, amikor néhány körrel a leintés előtt műszaki hiba miatt fel kellett adnia a futamot, s ezzel a Holland Nagydíjat megnyerő csapattársa, Oscar Piastri 34 pontos előnyre tett szert vele szemben a vb-pontversenyben.

„Mindegy, hogy mennyi a hátrányom, ha három, 10, vagy 100 ponttal is vagyok lemaradva, a célom az, hogy nyerjek a hétvégén. Mást nem tudok tenni. Jól vagyok és készen állok a hétvégére” – jelentette ki Norris a formula1.com-on olvasható összefoglaló szerint.

A brit versenyző hozzátette, jónéhány futam van még hátra ebből a szezonból, ezeken megpróbálhatja ledolgozni a hátrányát, és ennek szellemében kell hozzáállnia az összes hátralévő versenynek.

„Semmin nem kell változtatnom, hiszen eddig is minden hétvégén a győzelemért szálltam harcba. Ha olyan helyzet alakul ki, hogy kerék a kerék ellen kell versenyeznünk egymással, egyikünk sem akarja megkönnyíteni a másik dolgát” – válaszolta a kilencszeres F1-es futamgyőztes arra a kérdésre, hogy „keményebben” megy-e majd bele a Piastri elleni csatákba a pályán.

„Mégis csak a csapattársamról van szó, és végtére is tisztelnünk kell egymást. Úgy gondolom, mindig a határon, de megfelelően versenyeztünk egymás ellen, én így is szeretném folytatni” – mondta.

Az Olasz Nagydíj első két szabadedzésére pénteken kerül sor Monzában, majd szombaton a harmadik gyakorlás, illetve 16 órától az időmérő edzés következik. Az 53 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol el. A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.

Kezdőlap    Sport    Lando Norris: nem számít, hogy három, tíz, vagy száz ponttal vagyok lemaradva

forma-1

autóverseny

mclaren

lando norris

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől, Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint racionális a lépés, időt takarít meg az ellátó és a beteg is, de szerinte rendezni kell a beutalások rendjét, és a különböző intézmények előjegyzési rendszereit is össze kell még hangolni.
 

Letartóztattak egy beteghordót, pénzért intézett soron kívüli egészségügyi ellátást

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig jó hangulatban indult a nap Európában, és Amerikában is emelkedést láthatunk.  A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezte, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, melyek ezúttal is nagyobb kilengéseket hoztak a piacokra, ugyanis a várthoz képest jóval kevesebb új munkahely jött létre az Egyesült Államokban az év 8. hónapjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan bejelentés, szövetségre lép a Revolut és a Google: minden magyar ügyfelet érint

Váratlan bejelentés, szövetségre lép a Revolut és a Google: minden magyar ügyfelet érint

A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

'I missed Lisbon funicular commute that killed my friend'

By the time Sonia Silva arrived at the stop, the funicular had crashed and her friend Sandra was dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 19:26
Marad a Forma-1 Monacóban még egy ideig
2025. szeptember 5. 18:25
Lionel Messi első utolsó tangója: könnyes búcsút vett az argentin közönségtől, mégis maradhat
×
×
×
×