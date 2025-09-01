ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője kiszáll az autójából, miután karambolozott a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal

Szakíró: egy sansza maradt a Ferrarinak, hogy mutasson valamit ebben a szezonban

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Az F1-es Holland Nagydíjat megnyerő Oscar Piastri növelni tudta előnyét a vb-pontversenyben csapattársával, Lando Norisszal szemben, de a Motorsport Online főszerkesztője szerint a brit pilóta még reménykedhet abban, hogy az éllovas nem húzza ki az év végéig motorcsere nélkül vagy esetleg lesz valamilyen technikai problémája. Vámosi Péter arról is beszélt, mi jelenthet még idén részsikert a Ferrarinak.

A McLaren keserédes győzelemmel, a Ferrari pedig kettős kieséssel zárta a Forma–1-es Holland Nagydíjat. Oscar Piastri idei hetedik futamgyőzelmét szerezte meg Zandvoortban, csapattársának, Lando Norrisnak viszont a hajrában fel kellett adnia a versenyt, így 34 pontra nőtt a különbség kettejük között a világbajnoki pontversenyben.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, ami a legutóbbi versenyhétvégén Lando Norrisnak óriási pech volt, az a semleges szurkolóknak egy nagyon várt fejlemény, hiszen a történtek után kijelenthető, „extra fűszerezettséget” ad a szezonból hátralevő kilenc futamnak, hogy kétfősre szűkült a versenyfutás a világbajnoki címért. Bár az összetettben harmadik helyen álló Max Verstappennek matematikailag még van esélye a végső győzelemre, tetemes, 104 pontos a hátránya az éllovas Oscar Piastrival szemben, amit vélhetően nem tud majd ledolgozni. Ehhez ugyanis sorozatban kellene nulla vagy csak néhány ponttal zárniuk a futamokat a McLaren pilótáinak. Vámosi Péter úgy véli, az még azért

nagy kérdés, lesz-e olyan szerencséje Oscar Piastrinak, hogy az év végéig kihúzza motorcsere nélkül, illetve talán abban reménykedhet még Lando Norris, hogy az ausztrálnak is lesz olyan technikai problémája, mint neki Hollandiában.

A szakíró szerint az elmúlt versenyhétvége óta Lando Norris rajongói nyilván nem örülnek, összességében azonban nagyon izgalmas futamot láthattak a nézők Zandvoortban.

Mint fogalmazott, több csapat is hibázott, és ez a Ferrarinál volt a legszembetűnőbb, hiszen a maranellóiak mindkét versenyzője kiesett, de ezúttal a McLaren sem remekelt, mert a boxkiállások, kerékcserék során több tizedmásodpercet is vesztett Lando Norris. Vámosi Péter megjegyezte: a Ferrari ugyanúgy „hibát hibára halmoz”, mint a 80-as és a 90-es évek bizonyos időszakaiban. Ezzel együtt azt gondolja, nem volt rossz az a stratégia, amit az olasz istálló Charles Leclerc hollandiai versenyzésére felépített, a futam azonban máshogy alakult. A 24. körben pályára kellett küldeni a biztonsági autót, miután Lewis Hamilton megcsúszott az esőtől vizes pályán, és összetörte a Ferrarit. A hétszeres világbajnok ezzel akaratlanul a csapattársát hozta rossz helyzetbe, hiszen Charles Leclerc egy körrel korábban jött ki friss abroncsokért, és miután a többség a korlátozás során teljesítette a kerékcseréjét, George Russell mögött, a hatodik helyen találta magát a monacói.

Az 54. körben ismét a safety caré volt a főszerep, miután megtalálta egymást Charles Leclerc és Andrea Kimi Antonelli. Először a Mercedes pilótája, majd a ferraris kapott friss gumikat. Leclerc az olasz versenyző előtt tért vissza a pályára, ám Antonelli azonnal előzésre szánt el magát. A manővert azonban nem tudta végigvinni, gyakorlatilag belehajtott a Ferrariba, majd kiforgatta vetélytársát. Andrea Kimi Antonelli később 10 másodperces időbüntetést kapott az eset miatt, miközben a többség újabb kerékcserét ejtett meg.

Vámosi Péter felidézte a 2008-as Szingapúri Nagydíjat, és az akkor történt ütközéses botrányt, ami utólag a nemzetközi sajtóban a crashgate elnevezést kapta. Azon a futamon Nelson Piquet Jr. szándékosan a falhoz csapta az autóját azért, hogy ezzel előnyhöz juttassa renault-s csapattársát, Fernando Alonsót. Sok Ferrari-szurkoló megjegyezte, hogy valami hasonlót alkalmazhatott volna az olasz csapat is az elmúlt hétvégén Hollandiában, de végül nem tudták megcsinálni azt, amit Flavio Briatoréék tizenhét évvel ezelőtt.

A Motorsport Online főszerkesztője szerint Lando Norrishoz hasonlóan a Ferrari is rendkívül peches versenyhétvégén van túl, ami különösen nem néz ki jól úgy, hogy az Olasz Nagydíj következik ezen a héten. Hazai pályán, Monzában természetesen „felfokozott hangulatban” várják a Ferrarit, és a szakíró szerint mind a csapatnak, mind a pilótáknak „nagyon össze kell szedniük magukat”, mert a következő versenyhétvége lesz az utolsó lehetőség arra, hogy mutassanak valamint ebben a szezonban. Úgy véli, utána a maranellóiak „elengedhetik ezt az évet, és koncentrálhatnak 2026-ra.”

(A nyitóképen: Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője kiszáll az autójából, miután karambolozott a Forma–1-es Holland Nagydíjon a zandvoorti pályán, 2025. augusztus 31-én.)

