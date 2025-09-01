Szakíró: egy sansza maradt a Ferrarinak, hogy mutasson valamit ebben a szezonban

A McLaren keserédes győzelemmel, a Ferrari pedig kettős kieséssel zárta a Forma–1-es Holland Nagydíjat. Oscar Piastri idei hetedik futamgyőzelmét szerezte meg Zandvoortban, csapattársának, Lando Norrisnak viszont a hajrában fel kellett adnia a versenyt, így 34 pontra nőtt a különbség kettejük között a világbajnoki pontversenyben.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, ami a legutóbbi versenyhétvégén Lando Norrisnak óriási pech volt, az a semleges szurkolóknak egy nagyon várt fejlemény, hiszen a történtek után kijelenthető, „extra fűszerezettséget” ad a szezonból hátralevő kilenc futamnak, hogy kétfősre szűkült a versenyfutás a világbajnoki címért. Bár az összetettben harmadik helyen álló Max Verstappennek matematikailag még van esélye a végső győzelemre, tetemes, 104 pontos a hátránya az éllovas Oscar Piastrival szemben, amit vélhetően nem tud majd ledolgozni. Ehhez ugyanis sorozatban kellene nulla vagy csak néhány ponttal zárniuk a futamokat a McLaren pilótáinak. Vámosi Péter úgy véli, az még azért

nagy kérdés, lesz-e olyan szerencséje Oscar Piastrinak, hogy az év végéig kihúzza motorcsere nélkül, illetve talán abban reménykedhet még Lando Norris, hogy az ausztrálnak is lesz olyan technikai problémája, mint neki Hollandiában.

A szakíró szerint az elmúlt versenyhétvége óta Lando Norris rajongói nyilván nem örülnek, összességében azonban nagyon izgalmas futamot láthattak a nézők Zandvoortban.

Mint fogalmazott, több csapat is hibázott, és ez a Ferrarinál volt a legszembetűnőbb, hiszen a maranellóiak mindkét versenyzője kiesett, de ezúttal a McLaren sem remekelt, mert a boxkiállások, kerékcserék során több tizedmásodpercet is vesztett Lando Norris. Vámosi Péter megjegyezte: a Ferrari ugyanúgy „hibát hibára halmoz”, mint a 80-as és a 90-es évek bizonyos időszakaiban. Ezzel együtt azt gondolja, nem volt rossz az a stratégia, amit az olasz istálló Charles Leclerc hollandiai versenyzésére felépített, a futam azonban máshogy alakult. A 24. körben pályára kellett küldeni a biztonsági autót, miután Lewis Hamilton megcsúszott az esőtől vizes pályán, és összetörte a Ferrarit. A hétszeres világbajnok ezzel akaratlanul a csapattársát hozta rossz helyzetbe, hiszen Charles Leclerc egy körrel korábban jött ki friss abroncsokért, és miután a többség a korlátozás során teljesítette a kerékcseréjét, George Russell mögött, a hatodik helyen találta magát a monacói.

Az 54. körben ismét a safety caré volt a főszerep, miután megtalálta egymást Charles Leclerc és Andrea Kimi Antonelli. Először a Mercedes pilótája, majd a ferraris kapott friss gumikat. Leclerc az olasz versenyző előtt tért vissza a pályára, ám Antonelli azonnal előzésre szánt el magát. A manővert azonban nem tudta végigvinni, gyakorlatilag belehajtott a Ferrariba, majd kiforgatta vetélytársát. Andrea Kimi Antonelli később 10 másodperces időbüntetést kapott az eset miatt, miközben a többség újabb kerékcserét ejtett meg.

Vámosi Péter felidézte a 2008-as Szingapúri Nagydíjat, és az akkor történt ütközéses botrányt, ami utólag a nemzetközi sajtóban a crashgate elnevezést kapta. Azon a futamon Nelson Piquet Jr. szándékosan a falhoz csapta az autóját azért, hogy ezzel előnyhöz juttassa renault-s csapattársát, Fernando Alonsót. Sok Ferrari-szurkoló megjegyezte, hogy valami hasonlót alkalmazhatott volna az olasz csapat is az elmúlt hétvégén Hollandiában, de végül nem tudták megcsinálni azt, amit Flavio Briatoréék tizenhét évvel ezelőtt.

A Motorsport Online főszerkesztője szerint Lando Norrishoz hasonlóan a Ferrari is rendkívül peches versenyhétvégén van túl, ami különösen nem néz ki jól úgy, hogy az Olasz Nagydíj következik ezen a héten. Hazai pályán, Monzában természetesen „felfokozott hangulatban” várják a Ferrarit, és a szakíró szerint mind a csapatnak, mind a pilótáknak „nagyon össze kell szedniük magukat”, mert a következő versenyhétvége lesz az utolsó lehetőség arra, hogy mutassanak valamint ebben a szezonban. Úgy véli, utána a maranellóiak „elengedhetik ezt az évet, és koncentrálhatnak 2026-ra.”

(A nyitóképen: Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője kiszáll az autójából, miután karambolozott a Forma–1-es Holland Nagydíjon a zandvoorti pályán, 2025. augusztus 31-én.)