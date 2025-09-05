Szakíró a Piastri–Norris vb-csatáról: benne van a pakliban, hogy lesz keménykedés vagy összeütközés

A Forma–1-es Holland Nagydíj – melyet Oscar Piastri nyert meg – után inkább az ausztrál pilóta tűnik a világbajnoki cím fő esélyesének, de kilenc versenyhétvégével a szezon vége előtt azért még nem dőlt el a McLaren-pilóták házi csatája. A zandvoorti futamot kiesése miatt pont nélkül záró Lando Norris hátránya jelenleg 34 pont a csapattársával szemben az összetettben.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, sokan már most borítékolják Oscar Piastri végső sikerét, de azt gondolja, ez a verseny még nem lefutott kettejük között, bár kétségkívül igaz, hogy Lando Norris van most a nehezebb helyzetben. Vámosi Péter hozzátette: ha „normális mederben folyik az élet” az F1-ben a következő hónapokban, és minden a papírforma szerint alakul, akkor a McLaren versenyzői kibérelik maguknak az első két helyet a hátralevő versenyeken. Ebben az esetben viszont Lando Norrisnak legalább öt versenyhétvégén kellene megelőznie csapattársát ahhoz, hogy beérje őt a világbajnoki pontversenyben. Ezt alapul véve Oscar Piastrinak „van egy szabad szemmel jól látható előnye”, és a szakíró megítélése szerint neki tulajdonképpen semmi más feladata nincs, minthogy a magabiztosságát nyugalomra tudja váltani hétről hétre.

A mostani előny birtokában az ausztrál versenyző akár több futamon is megelégedhet a második hellyel, míg Lando Norrisnak futnia kell csapattársa és az eredmények után. A brit pilóta szemszögéből nem lesz mellékes, hogy a pontverseny éllovasa hibázik-e a hátralevő kilenc futamon, illetve ha igen, akkor hányszor. Vámosi Péter megjegyezte: bizonyos szempontból jobb az üldöző szerepében lenni, de alapvetően azért nehezebb, mint ülni az eredményen. Úgy véli,

eljött az idő, amikor Piastrinak azt kell bebizonyítania, hogy „tud matematikus lenni Niki Lauda módjára”.

Fejben akár versenyzés közben is számolgatnia kell majd, hány pontra van szüksége, milyen eredmény, helyezés megfelelő neki. Ennek tudatában kell például bevállalnia vagy éppen nem erőltetnie egy-egy neccesebb előzést. Nyilván mindketten tisztában vannak vele, hogy az számít, a szezon végén kinek lesz akár csak egyetlenegy ponttal többje, mint a másiknak.

Érdekes volt látni Oscar Piastri reakcióit a Holland Nagydíjon elért győzelme után. Alapvetően örült az újabb sikerének, de nem ünnepelte túl magát látva azt, hogy a csapatnál sokan csalódottak is voltak Lando Norris kiesése miatt. A Motorsport Online főszerkesztője szerint „sokat nyom a latban, hogy Lando Norris már a rosszabb, sikertelenebb időkben” is a McLarennél volt, míg Oscar Piastri csak 2023-ban csatlakozott a wokingi csapathoz. Mint fogalmazott, bizonyos körökben és akár csapaton belül is sokakra jellemző, hogy „inkább a gyengébbik mellé áll”, főleg ha régebb óta van az adott helyen. A szakíró ugyanakkor nem gondolja azt, hogy Oscar Piastri „beült a készbe”, de neki házon belül is a következő időszakban érdemes figyelnie arra, hogyan nyilvánul meg egy-egy futamon, mit enged meg magának például a dobogón. Úgy véli,

a látszatát sem szabad engedni annak, hogy bármilyen megnyilvánulása sértőnek tűnjön Lando Norisszal szemben, aki megbecsült személy az istállón belül.

A szakíró szerint eddig mindkét McLaren-pilóta jól kezelte a helyzetet, de nem tartja kizártnak azt sem, hogy a hátralevő kilenc futamon valamikor összeütköznek. Ha bekövetkezik egy ilyen eset, nyilván nem lesz mindegy, milyen körülmények között történik, ki tehető felelőssé, adott esetben milyen döntést vagy szankciót hoz a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), ami kihatással lehet akár az összetett pontverseny állására is.

Vámosi Péter hozzátette: fontos körülmény lesz az is, hogy a McLaren hogyan viszonyul egy ilyen szituációhoz, mennyire engedi a kemény csatát Piastri és Norris között a pályán. Felhívta a figyelmet, hogy főleg az ausztrál „nem megy a szomszédba egy kis keménykedésért”, ami látható volt az elmúlt versenyeken is. Előfordult néhányszor, hogy „dive bomb formában” távolról érkezett meg nagy sebességgel, és meglehetősen későn fékezett le egy-egy kanyarbejáratnál, hogy aztán megpróbáljon valamelyik vetélytárs elé keveredni.

Felnő-e a Ferrari Niki Lauda emlékéhez Monzában?

A hét végén Olaszországba látogat a Forma–1 mezőnye, majd kéthetes szünet következik a vb-sorozatban. A McLaren 2021 óta nem nyert futamot Olaszországban, így vélhetően ég a bizonyítási vágy a wokingiakban. Vámosi Péter ugyanakkor külön megemlítette a Ferrarit: a maranellóiak idén látványosan szenvednek, de hazai pályán nagyon fontos lenne nekik a jó szereplés, hogy végre fel tudjanak mutatni valamit 2025-ben.

Ráadásul ötven évvel ezelőtt nyert világbajnokságot először Niki Lauda a Ferrarival, és ennek emlékére különleges festést kap az autó. Niki Lauda 1975-ben tizenegy év szünet után vezette újra a csúcsra az olasz istállót az F1-ben. A mostani versenyhétvégén az autójuk az 1975-ös színárnyalatban pompázik majd, azon végigfut egy fehér sáv, de a rajtszámok és a versenyzők neve is Niki Lauda autóját idézi a stílusában.

A szakíró azt mondta, Monza a „sebesség temploma”, így az lesz a döntő, ki milyen tempót tud majd diktálni, és ebben szerinte a Ferrari jelentős hátrányban van a McLarennel szemben.

A monzai olyan pálya, ami lehetőséget ad sok előzésre, így akár nagyobb csata is kialakulhat az élen Piastri és Norris között.

Ha pedig a már említett lehetséges összeütközés ezen a futamon következne be, akkor nevető harmadikként talán az egyik Ferrari-pilóta behúzhatja a versenyt.

A konstruktőrök vb-pontversenyében továbbra is nagy a küzdelem a második és a harmadik helyért, de nagyban megnehezíti az aspiránsok dolgát, hogy mintha többen is egypilótás csapatokká váltak volna. A Ferrarinál Lewis Hamilton, a Red Bullnál pedig Cunoda Juki gyengélkedik, míg a Mercedesnél Andrea Kimi Antonelli a biztató szezonkezdet után több versenyhétvégén is nagyon peches volt.