Donnarumma „egy orvosi vizsgálatnyira” a Manchester Citytől

A Manchester City menedzsere, Pep Guardiola az elmúlt hetekben számos kérdést kapott a kapusokkal kapcsolatban. Az nyilvánvalónak tűnt, hogy a brazil Éderson, aki 2017 óta a csapat első számú kapusa volt, 276 Premier League-mérkőzésen védett, 18 nmagy címet szerzett (gyakorlatilag a Guardiola-éra eddigi minden nagy sikerének részese volt a Citynél) elveszítette a menedzser bizalmát.

A második számú kapus, a német Stefano Ortega nem tudott túllépni a megbízható tartalék szerepkörén. A City 27 millió fontért visszaigazolta a nyáron korábbi neveltjét, a 22 éves James Traffordot, Guardiola úgy gondolta, ő lesz hosszú távon az első számú kapus.

Ám Trafford hibázott a Tottenham ellen, s nem védett kiemelkedően a Brighton ellen sem, a City két vereséget szedett össze az első három fordulóban.

Újra terítékre került a kapuskérdés, Donnarumma érkezése, megszerzése pedig azóta a levegőben lóg, amióta kiderült, hogy Luís Enrique nem számít rá.

Már a vasárnapi vereség előtt kérdezték Guardiolát arról, ki lesz az első számú kapusa, mire ő sokat sejtetően azt felelte, a hétfői átigazolási zárás után megmondja.

„Magyarra fordítva” ez annyit jelent: Donnarumma, ha minden rendben megy a szerződtetése körül.

Hétfő délután orvosi vizsgálaton vesz részt, utána, ha ott nem derül ki valami váratlan, aláírja a szerződést.

Éderson a Fenerbahçéhez, Isztambulba megy, ami azt jelenti, hogy valószínűleg láthatjuk majd a Ferencváros ellen is, az Európa-ligában. Ortega, aki a negyedik kapus lenne a sorban, miután a City a nyáron leigazolta Marcus Bettinellit a Chelsea-től, szintén távozni akar – ha belefér még mindez fél napba. (Egyébként, ha nem topbajnokságba akar menni, találhat még olyan helyet, ahol nyitva marad a piac.)