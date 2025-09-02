Óriási rekordok a fociban: minden korábbinál többet költött a Liverpool és a Premier League is

Augusztus 31-ig összesen 2,73 milliárd fontot költöttek el, de az utolsó napi, nagy összegű üzletek – melyek élén Alexander Isak brit rekordnak számító 125 millió fontos átigazolása áll, a svéd csatár a Newcastle-ből ment a Liverpoolba – 3,087 milliárd fontra emelték az összeget.

Az összeg jelentősen meghaladta a tavaly nyári kiadásokat, amikor a Premier League csapatai 1,96 milliárd fontot költöttek. Az angol élvonal korábbi csúcsa a 2023-as nyári átigazolási időszakban elért 2,36 milliárd fontos kiadás volt.

Az idei összeg meghaladja a Bundesliga, a La Liga, a Ligue 1 és a Serie A klubjainak együttes kiadását.

A legszembetűnőbb változást a Liverpool jelenti: a 2024–2025-ös idényben alig költött (biztosította Giorgi Mamardasvili megszerzését és megvette Federico Chiesát, utóbbit télen) most 415 millió fontot költött – ezzel új rekordot állítva fel az egyetlen klub által egyetlen átigazolási időszakban elköltött összeg tekintetében. Az előző rekordot a Chelsea állította fel 2023 nyarán (400 millió font).

Ez nemcsak több, mint bármely más európai klubé, hanem majdnem annyi, mint amennyit más európai ligákban összesen elköltöttek.

Angliából is vásárolt (Kerkez Milos, Alexander Isak), de a Premier League-en kívülről is, Florian Wirtzet 116 millió fontért igazolta a Bayer Leverkusentől, Hugo Ekitikét 79 millió fontért az Eintracht Frankfurttól, Jeremie Frimpongot 29,5 millió fontért a Bayer Leverkusentől, Giovanni Leonit a Parmától 26 millió fontért. Megvásárolta Pécsi Ármint is, a Puskás Akadémiától, 1,5 millió fontért.

A Chelsea és az Arsenal is jelentős lépéseket tett, hogy megerősítse keretét, és szorosabban küzdhessen meg a címért, 285, illetve 255 millió fontot költve. Ugyanakkor a Kékek sok játékosuktól megváltak, méghozzá drágán, így 3 millió fontos nyereséggel zárták a nyarat!

Az Arsenal az ellenkezőjét tette, mindössze 9 millió fontért sikerült eladnia 246 millió fontos nettó költés mellett.

Elsősorban a Premier League-klubok „érdeme”, hogy a Bundesliga, a La Liga és a Ligue 1 együttesen több mint 400 millió fontos nettó nyereséggel zárták az időszakot.

Figyelemre méltó, hogy a Premier League-ben összesen 16 (!) klub fizetett ki több mint 100 millió fontot új játékosokért, ezen belül hat 200 milliónál is többet. Öt klub, a Chelsea mellett a Kerkez Milost is értékesítő Bournemouth, valamint a Brentford, a Brighton és a Crystal Palace zárta pozitív szaldóval az átigazolási időszakot.