ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.07
usd:
340.5
bux:
103560.43
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Liverpool FC/YouTube

Óriási rekordok a fociban: minden korábbinál többet költött a Liverpool és a Premier League is

Infostart

A Premier League klubjai minden eddiginél többet költöttek egy átigazolási időszakban, a mostani időszak kiadásainak összértéke meghaladja a 3 milliárd fontot.

Augusztus 31-ig összesen 2,73 milliárd fontot költöttek el, de az utolsó napi, nagy összegű üzletek – melyek élén Alexander Isak brit rekordnak számító 125 millió fontos átigazolása áll, a svéd csatár a Newcastle-ből ment a Liverpoolba – 3,087 milliárd fontra emelték az összeget.

Az összeg jelentősen meghaladta a tavaly nyári kiadásokat, amikor a Premier League csapatai 1,96 milliárd fontot költöttek. Az angol élvonal korábbi csúcsa a 2023-as nyári átigazolási időszakban elért 2,36 milliárd fontos kiadás volt.

Az idei összeg meghaladja a Bundesliga, a La Liga, a Ligue 1 és a Serie A klubjainak együttes kiadását.

A legszembetűnőbb változást a Liverpool jelenti: a 2024–2025-ös idényben alig költött (biztosította Giorgi Mamardasvili megszerzését és megvette Federico Chiesát, utóbbit télen) most 415 millió fontot költött – ezzel új rekordot állítva fel az egyetlen klub által egyetlen átigazolási időszakban elköltött összeg tekintetében. Az előző rekordot a Chelsea állította fel 2023 nyarán (400 millió font).

Ez nemcsak több, mint bármely más európai klubé, hanem majdnem annyi, mint amennyit más európai ligákban összesen elköltöttek.

Angliából is vásárolt (Kerkez Milos, Alexander Isak), de a Premier League-en kívülről is, Florian Wirtzet 116 millió fontért igazolta a Bayer Leverkusentől, Hugo Ekitikét 79 millió fontért az Eintracht Frankfurttól, Jeremie Frimpongot 29,5 millió fontért a Bayer Leverkusentől, Giovanni Leonit a Parmától 26 millió fontért. Megvásárolta Pécsi Ármint is, a Puskás Akadémiától, 1,5 millió fontért.

A Chelsea és az Arsenal is jelentős lépéseket tett, hogy megerősítse keretét, és szorosabban küzdhessen meg a címért, 285, illetve 255 millió fontot költve. Ugyanakkor a Kékek sok játékosuktól megváltak, méghozzá drágán, így 3 millió fontos nyereséggel zárták a nyarat!

Az Arsenal az ellenkezőjét tette, mindössze 9 millió fontért sikerült eladnia 246 millió fontos nettó költés mellett.

Elsősorban a Premier League-klubok „érdeme”, hogy a Bundesliga, a La Liga és a Ligue 1 együttesen több mint 400 millió fontos nettó nyereséggel zárták az időszakot.

Figyelemre méltó, hogy a Premier League-ben összesen 16 (!) klub fizetett ki több mint 100 millió fontot új játékosokért, ezen belül hat 200 milliónál is többet. Öt klub, a Chelsea mellett a Kerkez Milost is értékesítő Bournemouth, valamint a Brentford, a Brighton és a Crystal Palace zárta pozitív szaldóval az átigazolási időszakot.

Kezdőlap    Sport    Óriási rekordok a fociban: minden korábbinál többet költött a Liverpool és a Premier League is

premier league

liverpool fc

átigazolások

nemzetközi labdarúgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Remek hír a magyar autósoknak: nagy változás jön az autópályákon

Remek hír a magyar autósoknak: nagy változás jön az autópályákon

2025 szeptembertől megszűnik az autópálya-matricák elektronikus vásárlása esetén korábban érvényesített kényelmi díj felszámításának lehetősége valamennyi online felületen, így sem a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.), sem annak viszonteladói nem terhelhetik ilyen költséggel az ügyfeleket. A kényelmi díj pár száz forinttól pár ezer forintig terjedő összeget jelentett egy-egy vásárlás alkalmával.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly nyugdíjszigorítás jön 2026-tól Magyarországon: sokan eleshetnek a járandóságuktól?

Komoly nyugdíjszigorítás jön 2026-tól Magyarországon: sokan eleshetnek a járandóságuktól?

Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China at talks in Beijing

Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China at talks in Beijing

The two leaders are seeking to promote "a more just and reasonable global governance system".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 10:22
Tovább izmozik Imane Helif: megtámadta a bokszszövetség döntését, nők között indulna
2025. szeptember 2. 09:54
Élő futballmeccs nélküli izgalmak – sport a tévében
×
×
×
×