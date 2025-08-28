ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Turi Géza Dávid
Nyitókép: gtfc.co.uk

Újabb magyar labdarúgó hőstette Angliában

Infostart / MTI

A negyedosztályú Grimsby Town FC tizenegyespárbajban elbúcsúztatta a Manchester Unitedet az angol labdarúgó Ligakupa második fordulójában.

A League Two-ban szereplő hazaiak harminc perc után már 2-0-ra vezettek, de a második félidőben a vendégek előbb szépítettek, majd a 89. percben egyenlítettek.

A szabályok szerint hosszabbítás nincs, azonnal a tizenegyespárbaj következett, amelyet a Grimsby 12-11-re nyert meg.

A hazaiakat erősíti Turi Géza Dávid, aki a Csepel, a Zalaegerszeg, a Videoton és a Tatabánya volt kapusa, a 2006 óta a Feröer-szigeteken élő Turi Géza fia.

A 23 éves középpályás a 64. percben lépett pályára és értékesítette a tizenegyesét.

labdarúgás

manchester united

angol ligakupa

