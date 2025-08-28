ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
Düsseldorf, 2017. július 1.Christopher Froome, a Sky csapat brit versenyzője a 104. Tour de France országúti kerékpáros körverseny első, 14 kilométeres egyéni befutóján a németországi Düsseldorfban 2017. július 1-jén. A futamot Froome csapattársa, Geraint Thomas nyerte. A mezőny 3540 kilométert teljesít a július 23-i, párizsi befutóig. (MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Edzés közben elütötték, mentőhelikopter érkezett a sportlegendáért

Infostart / MTI

Edzése közben súlyos balesetet szenvedett, így kórházba szállították Chris Froome négyszeres Tour de France-győztes kerékpárost.

A cyclinguptodate sportági szakoldal a L'Equipe-re hivatkozva kiemelte: a 40 esztendős brit bringás Saint-Raphaël közelében edzett a franciaországi Côte d’Azur térségében, amikor egy autó elütötte. Froome-ot mentőhelikopterrel a touloni kórházba szállították. A beszámoló alapján eszméleténél volt, sérüléseire és azok súlyosságára azonban nem tért ki.

Csapata, az Israel-Premier Tech közleményében már azt írta: más kerékpáros vagy jármű nem volt érintett a balesetben. Froome állapota stabil és nem szenvedett fejsérülést, ugyanakkor a vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki, ezért Froome csütörtökön délután műtéten esik át.

Froome a négy Tour-győzelme mellett a Vuelta a Espanán kétszer, a Giro d'Italián egyszer diadalmaskodott, időfutamban világbajnoki és kétszeres olimpiai bronzérmes. 2019-ben súlyos edzésbalesetet szenvedett, azóta nem tudta elérni korábbi csúcsformáját.

