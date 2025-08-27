Történelmi bravúr kellene a Ferencváros BL-fordításához

Az azeri bajnok Qarabag a második félidőben három gólt is szerezve 3–1-re nyert a Groupama Arénában nyert Robbie Keane csapata ellen a BL-selejtező playoff körében, s ezzel a maga szempontjából megnyugtató előnyt szerzett a második találkozóra. A magyar bajnok ír edzője éppen abban látja a Fradi esélyét, hogy szerinte a Qarabagnál már mindenki elhitte, hogy lefutott a párharc.

Egy hete – túl azon, hogy technikailag szemmel láthatóan képzettebbek az azeri klub játékosai a magyar bajnok futballistáinál – elsősorban a helyzetkihasználás aránya közötti szembetűnű különbség döntött. A Ferencváros Varga Barnabás klasszismegoldással szerzett gólján kívül minden helyzetét elrontotta (Lenny Joseph és Cebrail Makreckis jártak ebben az élen), ellenben az azeriek szinte háromból lőttek három gólt.

Talán ez adhat némi reményt a mai találkozóra, azt pedig felesleges is hangsúlyozni, hogy milyen nagy jelentősége lesz annak, hogy melyik csapat tudja megszerezni majd a vezetést.

A Ferencváros az elmúlt években, közel azonos képességű csapat ellen, csupán egyszer tudott hazai vereség után fölényes idegenbeli győzelemmel fordítani, ez a 2022-es, a pozsonyi Slovan elleni párharcban volt, a hazai 2–1-es vereséget kint 4–1-es győzelem követte.

A Ferencváros sem az örmény Noa, sem a bolgár Ludogorec ellen nem kapott ki ezen a nyáron idegenbeli mérkőzésén, de most egyik ott elért eredmény (a Jerevánnal szinte egybeépült Abovjanban 2–1, Razgradban 0–0) sem elég még a hosszabbításhoz sem.

A Ferencváros nem játszott bajnokit a hét végén, a visszavágóra fókuszált. A Qarabag játszott is, meg nem is, hiszen hivatalosan lejátszott a maga találkozóját az első ottani bajnoki fordulóban a Sumqayit ellen, kikapott 1–0-ra, de ebből ne vonjunk le a formahanyatlásra vonatkozó következtetéseket, mert Gurban Gurbanov vezetőedző épen tizenegy helyen változtatta meg e találkozóra a Budapesten látott kezdő tizenegyét.

Ha a Ferencváros mégis továbbjut a párharcból, akkor a BL főtáblájára kerül, ahova kedden a kazah Kajrat Almaty, a ciprusi Pafosz FC és a norvég Bodö/Glimt jutott fel. Ha kiesik, akkor – 2024 őszéhez és 2025 januárjához hasonlóan – az Európa-liga főtábláján szerepel majd. A BL-főtábla sorsolását csütörtökön, az Európa-ligáét pénteken tartják.