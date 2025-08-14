A Real Madrid és az Atlético sokat költött, a Barcelona keveset

A három „nagy” közül a címvédő Barcelona alig költött, csak a kapus Joan Garcíát szerezte meg, továbbá kölcsön vette Marcus Rashfordot. A két madridi más utat járt, az Atlético, hét új futballistát megszerezve, 175 millió eurót költött, a Real Madrid pedig újjáépítette a védelmét, a fővárosi riválishoz hasonló összeget, 167,5 millió eurót elköltve.

A Barcelona nem vett részt a klubvilágbajnokságon, az Atlético és a Real Madrid igen, ez a tény meghatározta a három csapat felkészülését. A kapusposzton váltó, erősítő Barça a jelek szerint máris jó formában van, a Joan Gamper-kupán kiütötte Cesc Fàbregas csapatát, a Comót.

Az Atlético két felkészülési mérkőzést játszott augusztusban, előbb kikapott a Portótól 1–0-ra, majd a Saint James’ Parkban 2–0-ra megverte a főpróbán a Newcastle-t. Diego Simeone már épített a nagy számban érkezet új játékosra, immár az Atlétit erősíti Álex Baena, Dávid Hancko, Johnny Carsoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri és Marc Pubill is.

A Real Madrid mindössze egy felkészülési mérkőzést játszott a Marca által minden idők legrövidebbjének minősített nyári szünetben, kedden 4–0-ra nyert az innsbrucki Tivoli Stadion 16 000 nézője előtt a WSG Tirol ellen.

A madridi sportnapilap szerint ezen a mérkőzésen is világosan látszott, hogy a klubvilágbajnokságon debütált új edző, Xabi Alonso mit szeretne játszatni a csapattal és kikre számít az alaptizenegyében. (Jude Bellingham vállműtéten esett át, Fede Valverde kapott némi plusz pihenőt.)

A Marca szerint Xabi Alonso arculatváltást hajtott végre a Real Madridnál. Visszatért a klasszikus 4-3-3-as felálláshoz: Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos – Brahim, Mbappé, Vinicius. Várhatóan ez a kezdőcsapat játszik majd 19-én, az Osasuna elleni első bajnokin is, Valverde esetleges visszatérésével.

A két belső védő posztján Xabi Alonso Dean Huijsen és Éder Militao mellett döntött. A brazil két évig sérülésekkel küzdött, most gólt szerzett, jól játszott Ausztriában. Huijsent fiatal, jól passzol, kiszoríthatja Antonio Rüdigert, egyelőre ő van lépéselőnyben. A német egyébként eltiltását tölti a Barcelona elleni tavaszi botránya után.

Új a két szélsőhátvéd, Trent Alexander-Arnold játszott már a klubvilágbajnokságon is, Álvaro Carreras még nem. Előbbi a Liverpool bajnokcsapatából, utóbbi a Benficától érkezett. A spanyol balhátvéd 22 éves, hajdanán, a Real Madrid futballistája volt, majd a Manchester Unitedet, a Prestont, a Granadát és a Bendficát is megjárta. Xabi Alonso szerint nagyon jó a játékkapcsolata a bal oldalon Vinícius Juniorral. Ausztriában kifejezetten jól játszott.

Már a klubvilágbajnokságon látni lehetett, hogy a felépült Tchouaméni és Arda Güler is alapember lesz a baszk mesternél, Bellingham felépüléséig várhatóan Dani Ceballos is többet játszik majd a korábbiaknál, de Federico Valverde helye nem kétséges.

A csatártrióban nyilvánvaló a Tirolban már csúcsformában játszó Kylian Mbappé és a lassan megbékélő Vinícius Júnior helye. A kérdés, ki lehet a harmadik csatár. A spanyol elemzők szerint immár valószínűbb, hogy Rodrygo marad, de Xabi Alonso szerint a jobbszél nem az igazi helye, ezért az edző inkább Brahim Diaz játékát preferálja.

Ismét a Marcát idézve: „Ha van valami, ami jellemzi Xabi Alonso új Real Madridját, az a labdavesztés utáni intenzitás. Innsbruckban egy olyan csapatot láttunk, amely összehangoltan támad, gyorsan visszaszerzi a labdát, és nem hagyja, hogy az ellenfele nyugodtan gondolkodjon. Vinicius ezt tökéletesen megtestesítette: valahányszor elvesztette a labdát, védekezni kezdett. Ez a labdavesztés utáni visszatámadás az új edző filozófiájának része. Xabi megérteti a játékosaival, hogy a védekezés pontosan abban a pillanatban kezdődik, amikor elveszítik a labdát.”

Érdekes, hogy a fogadóirodák esélyszámai alapján a Real Madrid esélyes a bajnoki cím visszaszerzésére a Barcelonával szemben – de nem lesz könnyű menetelés.