Történelmi magyar világsiker

A csengtui Világjátékok egyik legfényesebb teljesítményét a magyar uszonyos és búvárúszó válogatott érte el: hat arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárták a világversenyt.

Kínában Senánszky Petra és Kiss Nándor két-két aranyérmet nyert, míg Törőcsik Zsófia és Szabó Szebasztián egy-egy arany és egy-egy ezüst éremmel gazdagodott. Ezüstérmet szerzett Blaszák Lilla és Pernyész Dorottya, bronzérmet pedig Mozsár Alex hozott haza.

A legnagyobb siker Törőcsik Zsófiáé, aki világcsúccsal lett első a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában. A 37 éves sportoló 300 méterig jutott el, ezzel 16 méterrel javította meg az eddigi női rekordot.

"Még mondogatnom kell magamnak, hogy az első nő vagyok a földön, aki megérintette a 300 méteres falat, ez egy olyan mérföldkő, amit a férfiaknak is elég sok évbe tellett elérniük,

ez is nemrég sikerült csak nekik. A futam előtt nyugodtnak éreztem magam, ami ritka, a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be" - mondta az M1 aktuális csatornának Törőcsik Zsófia, aki vasárnap az uszony nélküli számban második volt.

Gémesi György, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke történelminek nevezte a szereplést. "Tudtuk, hogy erős csapat érkezik, a szakemberek előre jelezték: itt bárki felérhet a dobogóra. A versenyzők és edzőik kiválóan időzítették a formát, mindenki a maximumot nyújtotta. Ilyen éremesőt, ilyen sorozatos sikerélményt még nem éltem át" – fogalmazott az elnök a szervezet hírlevelében.

Gémesi kiemelte, a Világjátékok színvonala, szervezettsége és presztízse ma már közelít az olimpiai eseményekéhez, ezért a sportirányításnak és a szakmának is fel kell ismernie a benne rejlő lehetőségeket.

"Ezek az eredmények világcsúcsokkal párosultak, és komoly marketingértéket képviselnek. Nekünk itthon is komolyan kell venni a felkészülést, akár négyéves ciklusban gondolkodva, ahogy az olimpiai sportágaknál" - mondta Gémesi.

Az elnök szerint a mostani siker lendületet adhat a sportág népszerűsítésének: a cél a versenyzői létszám növelése, az edzők munkakörülményeinek javítása, valamint a vízfelületek bővítése. A fiatalok megszólítása érdekében a szövetség uszodai bemutatókat és családi programokat tervez, hogy közelebb vigye az uszonyos úszást a nagyközönséghez.

"Ez a sportág ugyanolyan látványos és izgalmas, mint az úszás, csak más eszközzel és más dinamikával. Ráadásul átjárás is van a két szakág között. Most nem a túlélés a cél, hanem a fejlesztés: előre kell lépni, hogy megőrizzük és tovább erősítsük helyünket a világ élvonalában" – hangsúlyozta Gémesi György.