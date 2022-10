Az év végére kiszabadulhat és otthon lehet a világ legjobb kosárlabdázója

Richardson, Új-Mexikó korábbi kormányzója nemrégiben Oroszországban járt, hogy a Kremllel tárgyaljon Griner és Whelan szabadon engedésével kapcsolatosan: a nevét viselő központ túszok és fogva tartott emberek érdekeit védi. Vasárnap arról nyilatkozott, hogy mindkét amerikai családjával együttműködik és a Fehér Házzal egyeztet a két Oroszországban fogva tartott amerikai állampolgár szabadon engedésével kapcsolatosan - írja a CNN.

Amikor arról kérdezték a CNN egyik műsorában, hogy mit gondol arról, vajon kiszabadulhatnak-e az amerikaiak még az idén, a következő választ adta.

"Azt hiszem, igen, bár nem szeretek találgatásokba bocsátkozni. Mindkét család teli van érzelmekkel, ez egy ilyen időszak.

Annyit tudok mondani, hogy a Biden-kormányzat komolyan dolgozik az ügyön, ahogy én is. Koordináljuk erőfeszítéseinket, még ha nem is értünk egyet minden taktikai döntésben.

De nem fogom erőfeszítéseik útjába állni, én csak két helyzetfelmérő látogatáson jártam Oroszországban a foglyok családjainak képviseletében" - fogalmazott.

Drogért és kémkedésért ítélték el őket

Brittney Grinert augusztusban ítélték 9 évnyi börtönbüntetésre Oroszországban azt követőn, hogy bűnösnek vallotta magát drogcsempészetben. A kosarast a moszkvai reptéren tartóztatták le azzal a váddal, hogy egy grammnál kisebb mennyiségű kannabiszolajat próbált becsempészni - saját állítása szerint a sietős pakolás miatt, véletlenül került bőröndjébe a szer.

Whelant még 2018-ban tartóztatták le egy moszkvai hotelben kémkedés vádjával, melyeket mindig határozottan tagadott. 2020-ban 16 évnyi börtönre ítélték. Joe Biden amerikai elnök szeptemberben mindkét amerikai családjával találkozott a Fehér Házban.

Úgy érzi, pozitív a hangulat

Richardson arról is beszélt, kikkel folytatott megbeszéléseket Grinerék sorsáról: azt mondta, Putyinhoz közel álló, nagyon magas rangú hivatalnokokról van szó.

"Az az érzésem volt, hogy

akikkel találkoztam, készen állnak a tárgyalásra.

Jó érzésekkel töltött el a találkozó, de én nem a kormány képviselője vagyok" - tette hozzá.

A Biden-adminisztráció korábban elhatárolta magát Richardson tetteitől, korábban egy magas rangú tisztviselő úgy fogalmazott, akik magánemberként utazik Oroszországba, nem az amerikai kormány nevében tárgyal.

KAPCSOLÓDÓ Dennis Rodman rosszat is tehet Brittney Griner ügyének Az exkosaras nem először oszt magára diplomáciai feladatokat: korábban az amerikai-észak-koreai béke érdekében barátkozott...

Ért már el sikert Richardson

Ezzel kapcsolatban Richardson is úgy fogalmazott: valóban nem a kormány tisztviselője, ezt tiszteletben tartja és mindig is hangoztatta. Egy esetleges fogolycseréről az elnöknek kell döntenie, és azt gondolja, hogy Biden adminisztrációja jó munkát is végez e téren. Megemlítette ugyanakkor, hogy

van gyakorlata hasonló ügyekben, Trevor Reed idei szabadon bocsátásában is részt vett.

Reedet rendőrrel szembeni állítólagos erőszak vádjával ítéltek 9 év börtönre. Az egykori tengerészgyalogos ügyében még az ukrajnai háború kitörése előtt tárgyalt a Richardson Központ Moszkvában. Október elején a Biden-adminisztráció hét Venezuelában fogva tartott amerikai hazatérését jelentette be. Az őrizetbe vett személyeket a venezuelai first lady két, az Egyesült Államokban kokaincsempészetre irányuló összeesküvés miatt bebörtönzött unokaöccsének szabadon bocsátásáért cserébe engedték el.

Nyitókép: Jevgenyija Novozsenyina