Dennis Rodman rosszat is tehet Brittney Griner ügyének

Legfrissebb akciójában Moszkvába utazik, hogy Brittney Griner kilenc év börtönbüntetésre ítélt olimpiai bajnok kosárlabdázó kiszabadításáért lobbizzon: a drogbirtoklásért elítélt játékos ügyvédei fellebbeznek az ítélet ellen.

Szakértők szerint ugyanakkor minimális az, amit tehet Griner érdekében, ha egyáltalán foglalkoznak majd vele - írja a USA Today.

"Nem látom, hogy tehetne érdemben bármit. Az ügy két állam közti tárgyalásokon dől el. Dennis Rodman nem képviselheti Amerikát, így nincs mit ajánlania Oroszország részére. Nem értem, miben segítené ez Brittney-t, vagy hogyan egyszerűsítené a tárgyalásokat. Úgy vélem, ezzel Brittney nem nyerhet semmit, viszont benne van az egészben annak a veszélye, hogy károkat okozó fiaskó lesz az ügyből" - fogalmazott Jamison Firestone oroszjog-szakértő.

Nem az USA hatalmazta fel, hogy tárgyaljon

Ned Price amerikai külügyminisztériumi szóvivő világossá tette, hogy Rodman nem Amerika képviseletében utazik Oroszországba.

"A bevett csatornán folytatott további tárgyalásokon kívül bármi más valószínűleg megnehezíti és akadályozza a kiszabadítási erőfeszítéseket"

- fogalmazott. A WNBA nem kommentálta Rodman kijelentéseit.

Internetes diplomatának hiheti magát

Dennis Rodman azt hiheti, hogy publikusan megosztott szavai, például azok, amelyeket Kim Dzsongunnak címzett a Twitteren, segítenek a külföldön igazságtalanul bebörtönzöttek szabadon bocsátásában.

"Nem tudom, mit hisz arról, amit tesz. Ismereteim szerint

senki nem kérte őt semmire

azok közül, akik Brittney ügyén dolgoznak" - mondta Dani Gilbert túsztárgyaló-szakértő.

Rodman az események középpontjába tudott kerülni négy éve, amikor Donald Trump találkozott Kim Dzsongunnal, de az Eurázsia-tanulmányokkal foglalkozó William Pomeranz nem számít arra, hogy most Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel közös képeket posztolhat majd az exkosaras.

"Elképzelésem sincs, miről beszélgetnek majd. Nem hiszem, hogy Dennis Rodman lyukat tud ütni az orosz igazságszolgáltatási rendszeren" - mondta Pomeranz.

Ködös az engedély jelentése

A Biden-kormány kiemelte, hogy nem ők adtak engedélyt annak, hogy Rodman Oroszországba utazzon Griner ügyében tárgyalni - és nem is Griner legközelebbi hozzátartozói adták meg a Rodman említette engedélyt.

"Talán a vízumra gondol" - vélekedett Pomeranz. Ez sem túl valószínű ugyanakkor, mivel

Amerika azt tanácsolja, állampolgárai ne utazzanak Oroszországba.

Ennek részben Ukrajnának az orosz katonai erők általi indokolatlan és indokolatlan inváziója, az orosz kormány biztonsági tisztviselői által az amerikai állampolgárokkal szembeni zaklatás lehetősége, az orosz kormány biztonsági tisztviselői által az amerikai állampolgárok Oroszországban történő őrizetbe vételének lehetősége és a helyi törvények önkényes végrehajtása is áll.

Putyinra nem tudni, mivel hathatna

Kim Dzsongunnal volt már a kosárlabda kapcsán valamiféle kapcsolata Dennis Rodmannek. Vlagyimir Putyint bár állítása szerint túl jól ismeri, de a valóságban nem tudjuk, szóba áll-e vele.

"Őszintén nem tudom, mit akar elérni azon túl, hogy

saját magát reflektorfénybe helyezi"

- mondta Pomeranz.

Az USA ajánlatot tett Griner és egy kémkedés vádjával bebörtönzött másik amerikai, Paul Whelan szabadon engedésére Viktor But fegyverkereskedőért cserébe. Két állam közti tárgyalásba ilyen ajánlatok előtt szoktak közvetítőt bevonni, ezért sem érthető Rodman akciója. David Whelan, Paul Whelan testvére is kiemelte ezt a tényt, hozzátéve, a cserét hátráltathatja is egy ilyen akció.

Egy fogoly szabadon engedésében lehetett szerepe

Észak-Korea kapcsán Kenneth Bae szabadon engedésével kapcsolatban játszott Rodman szerepet: igaz, akkor

egy tévéműsorban arról beszélt, a férfi biztos tett valamit, ha 15 évre elítélték.

Később erre a kijelentésre úgy utalt vissza, hogy alkoholos befolyásoltság alatt tette. Bae-t ugyanakkor a következő évben szabadon engedték, ezt pedig részben Rodmannek köszönte meg a férfi - úgy fogalmazott, az ügyet ő vitte a nyilvánosság elé.

Brittney Griner és Oroszország ügye akkor teljesen más, mint ez volt.

"Nincs tudomásom arról, hogy bármilyen orosz kapcsolata lenne, ami lehetővé tenné számára, hogy fogolycserét valósítson meg, vagy hazajuttassa Brittney Grinert.. Sajnálom, hogy ilyen negatív vagyok" - fogalmazott Pomeranz.

Nyitókép: Jevgenyija Novozsenyina