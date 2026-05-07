Nem lesz olyan egyszerű a Mol szerbiai bevásárlása – a nap hírei

Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségről Melléthei-Barna Márton. Magyar Péter pénteken jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra. A leendő kormányfő egyik bizalmi embere szerint a családi kapcsolat a pártelnökkel árthatna a rendszerváltás hitelességének, ezért lép inkább hátra. Közösségi oldalán hangsúlyozta, továbbra is országgyűlési képviselőként és a Tisza frakciójának tagjaként kívánja segíteni a leendő kormány munkáját.

Szerbia nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a Szerbiai Kőolajipari Vállalat részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel – jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Aleksandar Vucic arra reagált, hogy egy tavaly alapított szerbiai vállalat 2 milliárd eurót, mintegy 719 milliárd forintot, azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftynek a NIS részvényeinek 56,15 százalékáért. Eközben a szerb energiaügyi miniszter a Mol képviselőivel folytatott egyeztetés után kijelentette, Belgrád elégedetlen a magyar cégcsoport ajánlatával.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos kárt okozó ügyben. A gyanú szerint az általa irányított döntés nyomán egy kizárólag állami tulajdonú cég jogszabályellenesen nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai vállalatnak, megfelelő vizsgálatok és valós biztosítékok nélkül. A projekt nem valósult meg, a pénz nagy része elveszett.

Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója – írja az Elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a miskolci kórház korábbi működéséhez köthető, egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és tízmilliárdos nagyságrendű kártérítési perek.

A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A G7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely kétévnyi inflációt kompenzál most, és 8 százalék felett emeli a díjait.

Ismét az Alkotmánybírósághoz fordultak a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését.

Tovább erősödött a forint. Az euró árfolyama a bankközi piacon 355 forint közelébe csökkent, ami csaknem négyéves csúcsnak számít.

A GKI szerint bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert.

A KÉSZ Építő Zrt. közlése szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást. A cég azt állítja, a későbbi nyertesnél több mint 11 milliárddal olcsóbb ajánlatot adott, mégis kizárták.

Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. A megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek.

A szakmai alapon működő, politikamentes, szolgáltató Agrárgazdasági Kamara szükségességét hangsúlyozta a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a szervezet elnökének lemondására reagálva. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta: most a kamara politikamentessé tétele következhet. Szerinte át kell világítani a költéseket és felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert.

A sikeres felsőoktatáshoz a modelválltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség – jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hozzátette: a Tisza-kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba.

Iskolái újraindítását biztosító beruházásokra költi Wáberer György 100 millió forintos adományát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. A szervezet közleményében úgy fogalmaz: az elmúlt másfél évtized alatt nem tudták volna átvészelni az állami üldöztetést, a normatívák csökkentését majd elvételét civil adományok nélkül.

Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán azt írta: megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az olasz kormányfő eredményesnek nevezte a megbeszélést.

Moszkva szerint Volodimir Zelenszkij nem adott ki tűzszüneti parancsot az ukrán hadseregnek a május 6-án bejelentett fegyvernyugvásról – közölte a külügyi szóvivő. Az orosz fél szerint az ukrán erők továbbra is támadásokat hajtottak végre, és az orosz légvédelem több drónt is lelőtt.

Két külföldi drón hatolt be Lettország légterébe és a balti ország területén csapódott be, egy olajtározó létesítménynél. Sérülésekről nem érkezett jelentés, a drónok eredete egyelőre ismeretlen. Az orosz védelmi minisztérium szerint Lettország felől próbáltak meg dróntámadást indítani Szentpétervár környéki polgári infrastruktúra ellen.

Külügyi államtitkár képviseli a NATO keleti szárnya országait tömörítő Bukaresti Kilencek jövő heti csúcsértekezletén az Egyesült Államokat. Donald Trump elnök jelezte, hogy nem vesz részt személyesen a május 13-i találkozón.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjesztette a Hormuzi-szorossal kapcsolatos iráni magatartást elítélő javaslatát Az Egyesült Államok és Bahrein. A határozattal még egy esélyt adnak a BT-nek, hogy fenntartsák a nemzetközi vizek és a hajózási útvonalak sérthetetlenségéről szóló előírásokat.

Izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah elit egységének parancsnoka a libanoni fővárosban. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta: a tegnapi támadásban a vezető helyettese, valamint a muszlim terrorszervezet több harcosa is életét vesztette.