Néhány héten belül újabb több százmilliárd forint uniós pénzt veszíthet el Magyarország – a nap hírei

Döntöttek Brüsszelben arról, hogy megkerülik a magyar vétót az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében. A nagykövetek vészhelyzeti jogosítványokat adtak az Európai Bizottságnak, hogy az összesen 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont ne lehessen egyetlen tagország ellenszavazatával feloldani. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter veszélyes precedensnek nevezte a döntést.

Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az Európai Bizottság az árrésstopok miatt, a hírre gyengült a forint. A brüsszeli testület két hónapot adott a helyzet kezelésére. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált: a kormány kész megvédeni az árréscsökkentést. A másik eljárásban a testület úgy indokolt: a magyar állam sérti a tömegtájékoztatás szabadságáról és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló uniós jogszabályok bizonyos rendelkezéseit.

Néhány héten belül újabb több százmilliárd forint uniós pénzt veszíthet el Magyarország – írja a Portfolio.hu. Ha a kormány nem teljesíti a jogállamisági követelményeket, akkor 2026-ban nemcsak újabb automatikus forrásvesztés következhet, de hazánk a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz 10,4 milliárd eurós támogatási és hitelkeretéhez sem fér hozzá. Összességében a kohéziós források 13,5 százaléka és az uniós keret 7,5 százaléka válhat véglegesen elérhetetlenné.

Több mint 16 ezer milliárd forint új adósság kibocsátására készül a magyar állam. Az Államadósság Kezelő Központ jövő évi kibocsátási terve alapján a hvg.hu azt írja: az összeg nagy része a régi adósság újrafinanszírozását szolgálja, az új adósság csaknem 5 és fél ezermilliárd forint lesz.

Nem kell kiadnia az államnak a tavaly tavasszal felvett kínai devizahitel-szerződést, a másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. A Telexnek megküldött bírósági dokumentumban a döntést azzal indokolták, hogy Csárdi Antal független országgyűlési képviselő lekéste a határidőt, amíg keresetet nyújthatott volna be a bírósághoz.

Megjelent az a rendelet, amely alapján január elsejétől külterületi lakóingatlanokra is igénybe vehető az Otthon Start Program. A 3 százalékos hitel felvétele akkor lesz lehetséges, ha az adott ingatlan lakhatási célokat szolgál.

A forrás kimerülése miatt 4 milliárd forinttal emeli a lakossági távhőpályázat keretösszegét a jövő év elején a kormány. Az energiaügyi tárca eddig 5 milliárd forinttal támogatta a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését távhővel ellátott lakóépületeknél.

Január közepén jelenhet meg a pályázat a lakossági napelemes rendszerekhez vásárolható akkumulátorokra. Lantos Csaba Energetikai miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy maximum 10 kilowattos energiatároló egységre az állam 2,5 millió forintot ad, emellé 700 ezer forintos önerőre van szükség.

Megjelent a felhívás a kis- és közepes vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseire. A február elején megnyíló pályázaton legalább 10 millió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a cégek vidéki telephelyein megvalósuló beruházásait.

Budapesten hozza létre legnagyobb európai uniós és egyben az első térségbeli központját a világ egyik legjelentősebb alapkezelőjének számító Janus Henderson. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy a brit tulajdonosi hátterű alapkezelő cég globális feladatokat is ellátó üzleti szolgáltatóközpontot hoz a magyar fővárosba.

Elrendelte a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatójának, gyermekfelügyelőjének és egy harmadik személynek a letartóztatását. Így már 7 ember ellen folyik eljárás. A kormány döntése értelmében a javítóintézetek felügyelete a rendőrséghez került.

A Demokratikus Koalíció elnöke arra kérte pártja országgyűlési képviselőit, hogy kezdeményezzék a parlament feloszlatását. Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napok az egész országnak megmutatták azt a morális Mariana-árkot, amit a Szőlő utca jelent az Orbán-rendszerben. Magyar Péter a Tisza párt elnöke korábban lemondásra szólította fel a kormányt a gyermekvédelemben történtek miatt.

Vádemelési javaslattal zárta a nyomozást a rendőrség Karácsony Gergely ellen, amit a júniusi Pride miatt indítottak, a gyülekezési jog megsértése címén. A főpolgármester abszurdnak nevezte az eljárást, indoklása szerint a fővárosi önkormányzatnak nincs joga a gyülekezéshez, de van joga arra, hogy saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar.

Az idén is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti a Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal együttműködésében létrehozott középiskolai rangsort. A legjobb 100 intézményt felsoroló listán a 2. az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, a 3. a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium.

Belgium jogi lépéseket is tehet, ha az Európai Bizottság lefoglalná az Euroclear értékpapír-letétkezelőnél tartott orosz vagyont. A kormányfő arról beszélt: egy ilyen lépés jelentős kockázatokkal járna, amelyeket országának nem szabad egyedül viselnie. Hozzátette: Belgium az Európai Bizottság elnökével tárgyal javaslatának módosításáról.

Az ukrán elnök szerint Washington szeretné karácsonyig tisztázni a békemegállapodás állását. Volodimir Zelenszkij Kijevben beszélt újságíróknak arról, hogy az Ukrajna elleni háború befejezésére vonatkozó terv dokumentumok összetett rendszere, és sok függ attól, hogyan fogadják el az alapként szolgáló 20 pontos tervet. Megismételte, hogy a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.

A dán hírszerzés szerint biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok. Az éves jelentés úgy fogalmaz: az Egyesült Államok arra használja gazdasági erejét, köztük a vámokkal való fenyegetést, hogy érvényesítse akaratát, és már nem zárja ki a katonai erő alkalmazását még szövetségesek ellen sem.

Lemondott a bolgár kormány. Roszen Zseljazkov miniszterelnök percekkel az előtt jelentette be a kormány távozását, hogy a parlament megkezdte volna a szavazást a kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. Bulgáriában hetek óta folynak utcai tüntetések a kormánykoalíció politikájával és a korrupcióval szemben.