ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.88
usd:
330.7
bux:
107884.53
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Olajkút a nyugat-texasi olajmezőkön 2020. április 7-én. Az olajár esése miatt a benzin ára is jelentős mértékben csökkent.
Nyitókép: MTI/EPA/Larry W. Smith

Magyar-török szénhidrogén-kutatás kezdődött a Dunántúlon – közölte a Mol - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról is tárgyaltak Londonban a Brit-ukrán-német-francia csúcstalálkozón. Az uniós belügyminiszterek megállapodtak a 2026-ban induló szolidaritási keretről a migrációs nyomás enyhítésére.

Magyar-török szénhidrogén-kutatás kezdődött a Dunántúlon – közölte a Mol. Buzsák környékén megkezdték a szeizmikus méréseket, hogy kiderítsék, a dél-dunántúli koncessziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj- vagy földgázlelőhely. A Buzsák-koncesszió több mint 800 négyzetkilométer nagyságú kutatási terület, amely az év elején bejelentett somogysámsoni kőolaj-lelőhely szomszédságában helyezkedik el.

A török kormány garantálja, hogy Magyarországra irányuló földgázszállítások zavartalanul haladhatnak át Törökországon – hangsúlyozta a magyar külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy Magyarország szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben

Magyarország és Törökország összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit – tájékoztatott a miniszterelnök Isztambulban. Orbán Viktor a török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást követően felidézte, hogy Recep Tayyip Erdogan korábban is erőfeszítéseket tett a béke érdekében. A török köztársasági elnök a tájékoztatón megerősítette, hogy kiemelt stratégiai partnerség szintjére került a török-magyar kapcsolatokat.

Csúcstalálkozót tartottak Nagy-Britannia, Ukrajna, Németország és Franciaország vezetői Londonban. A hétfő este véget ért megbeszélés után az ukrán államfő nyilatkozatában arról írt, hogy az egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról. Volodimir Zelenszkij szerint a londoni csúcstalálkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról.

Jóváhagyta az európai védelmi ipari programot Európai Unió belügyekért felelős tanácsa. A szavazásnál Magyarország tartózkodott. A program keretében 2025 és 2027 között 1,5 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható az unió védelmi készültségének fokozásához. A program egy célzott, az Ukrajna támogatását szolgáló eszköz révén támogatni fogja a harcban álló ország védelmi iparát is, két év alatt 300 millió euróval.

Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra: Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Orbán Viktor a Facebookon úgy reagált, hogy Magyarország nem hajtja végre az uniós intézkedéseseket, mivel így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére.

Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés-sorozat első szakasza. Az Agrárminisztérium közleménye szerint eddig 101 élelmiszer-előállító létesítményt vizsgáltak, és mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás. 3 létesítmény ellen indult higiéniai, jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt eljárás.

300 milliárd forintból újul meg a szentendrei HÉV, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta: 2029-ig megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felsővezeték, az állomások, a jegyautomaták, továbbá vadonatúj szerelvények érkeznek. Arra is kitért, hogy egyterű, alacsonypadlós, légkondicionált szerelvények érkeznek a szentendrei HÉV-re.

Bukarestben Ciprian Ciucu, a Nemzeti Liberális Párt jelöltje nyerte az időközi főpolgármester-választást a szavazatok 36,2 százalékával. A második helyen a szélsőséges AUR által támogatott Anca Alexandrescu végzett 21,9 százalékkal.

Nem engedélyezi többé az Európai Bizottság hirdetéseinek a megjelenését az X, miután a bizottság magas büntetést szabott ki a közösségi média platformra. A tilalommal a bizottság elveszíti a fizetett hirdetések lehetőségét, ami eddig segítette a bejegyzések szélesebb körű megjelenítését.

Erős, 7,6-os magnitúdójú földrengés történt a japán partoknál a szigetország északkeleti részén. A rengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt 50 kilométer mélyen. A japán meteorológiai intézet cunamiriadót rendelt el. Takaicsi Szanae miniszterelnök arról számolt be, hogy a kormány vészhelyzeti munkacsoportot állít fel a károk felmérésére.

Csaknem ezer halálos áldozata van az indonéziai esőzéseknek. A hetek óta tartó áradások és földcsuszamlások miatt mintegy egymillióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat. Az indonéz nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség jelentése szerint 234 ember eltűnt, ötezren megsérültek összesen 52 járásban és városban.

A Veresegyházi Medveotthonba kerül a múlt héten Tiszafüreden lefoglalt kistigris. A kölyök egyelőre a Fővárosi Állatkert karanténjának lakója, megkapta az oltásait is, jelenleg 11 kiló, a bekerüléséhez képest már 2 kilót hízott. A kistigrist a karantén után a budapesti állatkertben, az India-házban láthatja majd a nagyközönség.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Napinfo    Magyar-török szénhidrogén-kutatás kezdődött a Dunántúlon – közölte a Mol - a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban. A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a két ország a jövőben összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseit.
 

Fontos törökországi megállapodásokról tett bejelentést a 4iG

Olajat keresnek a törökök a Balaton közelében: a Mol és a Turkish Petroleum együtt kutat

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Oroszország novemberben mintegy 320 négyzetkilométerrel növelte az általa ellenőrzött ukrán területek nagyságát, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít. Az ukrán DeepState szerint ez körülbelül kétszerese az októberi területszerzésnek. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. szerint apja akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból, amely szerinte nincs ott az Egyesült Államok számára legfontosabb tíz dolog között. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar vásárlót érhet meglepetés: nagy változás jön a Praktiker kasszáinál

Sok magyar vásárlót érhet meglepetés: nagy változás jön a Praktiker kasszáinál

A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Critical moment to ramp up support for Ukraine, European allies say

Critical moment to ramp up support for Ukraine, European allies say

Volodymyr Zelensky and the leaders of France, Germany and the UK held talks in London to discuss the latest US efforts to end the war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 21:09
Őrizetben az Európai Bizottság volt alelnöke – a nap hírei
2025. december 1. 22:15
Általános vizsgálatot rendel el az építési miniszter az összes állami beruházásnál, hogy az alvállalkozókat kifizették-e - a nap hírei
×
×
×
×