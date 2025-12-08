Magyar-török szénhidrogén-kutatás kezdődött a Dunántúlon – közölte a Mol - a nap hírei

Magyar-török szénhidrogén-kutatás kezdődött a Dunántúlon – közölte a Mol. Buzsák környékén megkezdték a szeizmikus méréseket, hogy kiderítsék, a dél-dunántúli koncessziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj- vagy földgázlelőhely. A Buzsák-koncesszió több mint 800 négyzetkilométer nagyságú kutatási terület, amely az év elején bejelentett somogysámsoni kőolaj-lelőhely szomszédságában helyezkedik el.

A török kormány garantálja, hogy Magyarországra irányuló földgázszállítások zavartalanul haladhatnak át Törökországon – hangsúlyozta a magyar külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy Magyarország szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben

Magyarország és Törökország összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit – tájékoztatott a miniszterelnök Isztambulban. Orbán Viktor a török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást követően felidézte, hogy Recep Tayyip Erdogan korábban is erőfeszítéseket tett a béke érdekében. A török köztársasági elnök a tájékoztatón megerősítette, hogy kiemelt stratégiai partnerség szintjére került a török-magyar kapcsolatokat.

Csúcstalálkozót tartottak Nagy-Britannia, Ukrajna, Németország és Franciaország vezetői Londonban. A hétfő este véget ért megbeszélés után az ukrán államfő nyilatkozatában arról írt, hogy az egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról. Volodimir Zelenszkij szerint a londoni csúcstalálkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról.

Jóváhagyta az európai védelmi ipari programot Európai Unió belügyekért felelős tanácsa. A szavazásnál Magyarország tartózkodott. A program keretében 2025 és 2027 között 1,5 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható az unió védelmi készültségének fokozásához. A program egy célzott, az Ukrajna támogatását szolgáló eszköz révén támogatni fogja a harcban álló ország védelmi iparát is, két év alatt 300 millió euróval.

Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra: Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Orbán Viktor a Facebookon úgy reagált, hogy Magyarország nem hajtja végre az uniós intézkedéseseket, mivel így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére.

Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés-sorozat első szakasza. Az Agrárminisztérium közleménye szerint eddig 101 élelmiszer-előállító létesítményt vizsgáltak, és mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás. 3 létesítmény ellen indult higiéniai, jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt eljárás.

300 milliárd forintból újul meg a szentendrei HÉV, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta: 2029-ig megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felsővezeték, az állomások, a jegyautomaták, továbbá vadonatúj szerelvények érkeznek. Arra is kitért, hogy egyterű, alacsonypadlós, légkondicionált szerelvények érkeznek a szentendrei HÉV-re.

Bukarestben Ciprian Ciucu, a Nemzeti Liberális Párt jelöltje nyerte az időközi főpolgármester-választást a szavazatok 36,2 százalékával. A második helyen a szélsőséges AUR által támogatott Anca Alexandrescu végzett 21,9 százalékkal.

Nem engedélyezi többé az Európai Bizottság hirdetéseinek a megjelenését az X, miután a bizottság magas büntetést szabott ki a közösségi média platformra. A tilalommal a bizottság elveszíti a fizetett hirdetések lehetőségét, ami eddig segítette a bejegyzések szélesebb körű megjelenítését.

Erős, 7,6-os magnitúdójú földrengés történt a japán partoknál a szigetország északkeleti részén. A rengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt 50 kilométer mélyen. A japán meteorológiai intézet cunamiriadót rendelt el. Takaicsi Szanae miniszterelnök arról számolt be, hogy a kormány vészhelyzeti munkacsoportot állít fel a károk felmérésére.

Csaknem ezer halálos áldozata van az indonéziai esőzéseknek. A hetek óta tartó áradások és földcsuszamlások miatt mintegy egymillióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat. Az indonéz nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség jelentése szerint 234 ember eltűnt, ötezren megsérültek összesen 52 járásban és városban.

A Veresegyházi Medveotthonba kerül a múlt héten Tiszafüreden lefoglalt kistigris. A kölyök egyelőre a Fővárosi Állatkert karanténjának lakója, megkapta az oltásait is, jelenleg 11 kiló, a bekerüléséhez képest már 2 kilót hízott. A kistigrist a karantén után a budapesti állatkertben, az India-házban láthatja majd a nagyközönség.