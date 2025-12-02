ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.73
usd:
327.51
bux:
109816.05
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Őrizetben az Európai Bizottság volt alelnöke – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Az unió által megállapított keretnél nagyobb összegre, 17,4 milliárd euróra nyújtott be igényt Magyarország az európai biztonsági cselekvési eszköz keretében. Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások a Kremlben az ukrajnai rendezésről. Leáll a szerbiai kőolajipari vállalat pancsovai finomítója. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

Az unió által megállapított keretnél nagyobb összegre, 17,4 milliárd euróra nyújtott be igényt Magyarország az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteivel indokolta. Eközben bejelentették, Kanada is csatlakozik a SAFE-hez.

A KSH második becslése szerint Magyarország GDP-je 2025 harmadik negyedévében 0,6 százalékkal nőtt, az előző év azonos időszakához képest, míg az előző negyedévhez viszonyítva stagnált. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá, míg az ipar és a mezőgazdaság teljesítménye csökkent.

Ötmilliárd forintos keretösszeggel indul a szociális tüzelőanyag program a rászorulóknak a téli időszakban – jelentette be az agrárminiszter Károlyházán. A támogatás kétezer település mintegy kétszázezer családjához jut el, főként tűzifa formájában.

A nyugdíjasok idén is előrehozottan kapják meg a decemberi, nyugdíjkiegészítéssel emelt járandóságukat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A jóváírás már ma megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is megkezdte a kézbesítést.

Újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemeltnek vagy rozsdaövezeti beruházásnak a kormány, így mintegy 5 ezer lakás építése indulhat el néhány hónapon belül. A fejlesztések többsége Budapesten valósul meg, de Debrecenben, Pécsen és Budaörsön is épülnek lakások.

Már az 50 milliárd forintot is meghaladja az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege – ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogató pályázat október óta kedvezőbb feltételekkel érhető el.

Új panaszkezelő felületet indít az állami beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmére az Építési és Közlekedési Minisztérium. A cél, hogy gyors és átlátható megoldás szülessen azokban az esetekben, amikor a vállalkozók elvégzett munkáját már átvették, de a számlák kiegyenlítése késik vagy elmarad.

Idén már 1 millió 100 ezren vették igénybe az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezményt, összesen mintegy 70 milliárd forintot megtakarítva – közölte a NAV. Az adókedvezmény mértéke a befizetések 20 százaléka, éves szinten legfeljebb 280 ezer forint.

Három pillérű ösztöndíjrendszert tart szükségesnek a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az Inforádió aréna című műsorában elismerte ugyanakkor, hogy az öt éve változatlan hallgatói ösztöndíjakat emelni kell. Emellett azonban szükségesnek nevezte, hogy az egyetemek kialakítsanak saját ösztöndíj rendszert is, amellyel a hallgatókért versenyeznek. A harmadik pillér a szakképzésben már jól működő duális képzés, lenne, hogy a hallgató kreditet és munkabért is kapjon a képzési ideje alatt.

A Demokratikus Koalíció törvénymódosítást kezdeményez a nők elleni erőszak visszaszorításáért – jelentette be a párt elnöke online sajtótájékoztatóján. Eszerint minden, beleegyezés nélküli szexuális aktust erőszakként kezelnének.

Az eddig ellenőrzött fővárosi buszok harmadának nem megfelelő az állapota - erről írt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-bejegyzésében. Eddig 609 autóbuszt vizsgáltak, hátravan még 781 autóbusz ellenőrzése.

Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások a Kremlben az ukrajnai rendezésről. Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját és Jared Kushnert, Donald Trump vejét - jelentette be az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov korábban nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az amerikai rendezési terv tartalmaz-e olyan pontot, amely kizárja Ukrajna NATO-ba való belépését, valamint arra sem, hogy Oroszország szerint ki adhatna ilyen garanciákat.

Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor Moszkvának nem lesz kivel tárgyalnia - jelentette ki orosz elnök Moszkvában, újságírók kérdéseire. Vlagyimir Putyin úgy nyilatkozott, Európa akadályozza az amerikai elnök kormányzatát a béke elérésében, a háború oldalán áll, és önszántából vonult ki a tárgyalásokról.

Az ukrán elnök ismét azt hangoztatta, a nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejeznie a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét az országát. Volodimir Zelenszkij Dublinban, az ír miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatóján kiemelte: Oroszország elsődleges célja az volt, hogy megszállják Ukrajnát, amit nem értek el. Ennek megakadályozására biztonsági garanciákat kért.

Korrupció gyanújával őrizetbe vették Ukrajnában az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalat volt első alelnökét, aki korábban energiaügyi miniszterhelyettesként is dolgozott – közölte az ukrán főügyész. Az ügy összefügg azzal a korrupcióellenes művelettel, amelyet novemberben indítottak az energetikai szektor feltárására.

Az Egyesült Államok a többségi orosz tulajdon miatt nem hosszabbította meg a szerbiai NIS kőolajipari vállalat működési engedélyét, így leáll a pancsovai finomító – jelentette be a szerb elnök rendkívüli tájékoztatóján. Aleksandar Vucic közölte: január végéig tart ki az üzemanyag-tartalék. Emellett választ várnak Moszkvától a gázszerződés meghosszabbítására is.

Őrizetbe vette a rendőrség Federica Mogherinit, aki 2014 és 2019 között az Európai Bizottság alelnöke, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője volt, 2020 óta pedig a College of Europe, az EU egyik legfontosabb diplomataképző intézetének rektora – írja a Politico. Az OLAF gyanúja szerint a College of Europe-nál visszaéltek az uniós közpénzzel.

Kezdőlap    Napinfo    Őrizetben az Európai Bizottság volt alelnöke – a nap hírei

ukrajna

hírek

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen
Lettország azt fontolgatja, hogy felszedi az orosz határra vezető vasúti síneket. A baltikumi országban ezt biztonsági fenyegetésekkel indokolják. A kérdés szítja feszültséget Moszkva és NATO-tag szomszédai között.
 

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

„Fontos nap a béke ügyében” – Orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek Moszkvában

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedett Amerika

Emelkedett Amerika

A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulását befolyásoló impulzusokra figyelnek a héten - a Fed tisztviselőinek enyhébb hangvételű megszólalásai után nőtt az esélye a decemberi kamatcsökkentésnek, ennek hatására nagyot emelkedtek tegnap a nemesfémek. Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután, míg Amerikában jó volt a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország

Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország

Magyarország az Európai Unió sereghajtója az egy főre jutó egyéni fogyasztás tekintetében, miközben GDP-mutatónk valamivel kedvezőbb képet mutat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin meets Trump's envoys in Moscow after saying he doesn't want war with Europe but is 'ready to fight'

Putin meets Trump's envoys in Moscow after saying he doesn't want war with Europe but is 'ready to fight'

Meanwhile, Zelensky says some things "still need to be worked out" in the draft peace plan, but the US is taking "serious steps" to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 22:15
Általános vizsgálatot rendel el az építési miniszter az összes állami beruházásnál, hogy az alvállalkozókat kifizették-e - a nap hírei
2025. november 28. 22:35
A szankcionált orosz cégek magyar kivásárlásáról is szó volt a magyar kormányfő moszkvai látogatásán - a nap hírei
×
×
×
×